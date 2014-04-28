آقای بهروان به امضای خود تعهد داری؟/ امیدوارم نتیجه در زمین رقم بخورد!

محمود یاوری، سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی، در خصوص دیدار برگشت پلی آف با پیکان و انتخاب ورزشگاه شهدای قدس به عنوان ورزشگاه بازی برگشت، به خبرنگار مهر گفت: ما در بازی برگشت مقابل پیکان دور از همه مسائل حاشیه ای به دنبال ارائه بازی سالم و جوانمردانه هستیم. امیدوارم در بازی برگشت نتیجه درون زمین رقم بخورد نه بیرون آن.

وی در همین خصوص افزود: بازیکنان ما می دانند که کار سختی را در بازی برگشت مقابل پیکان پیش رو دارند، پیکان نیز تیم خوبی است و بازیکنان این تیم در بازی رفت نشان دادند که افت و خیز زیادی دارند، البته تعداد دفعات افت آنها بر روی زمین بیشتر از خیزشان بود( با خنده). ما سعی می کنیم تا در بازی برگشت از اشتباهات بازیکنان حریف نهایت بهره را ببریم چون هر تیمی به این مهم دست پیدا کند در نهایت برنده میدان خواهد شد.

وی در خصوص تعیین ورزشگاه شهدای قدس به عنوان ورزشگاه میزبان تیم پیکان در بازی برگشت گفت: در نشستی که بین نمایندگان دو باشگاه و بهروان، برگزار شد علاوه بر اینکه میزبانی تیم فجر در بازی نخست به امضای حاضرین از جمله وی رسید، بهروان تاکید کرد که پیکانی ها هر ورزشگاهی به غیر از ورزشگاه قدس را برای بازی برگشت معرفی کنید که این موضوع نیز به امضای همه از جمله شخص خود بهروان نیز رسید.

وی افزود: بنابراین چگونه آقای بهروان در خصوص بازی رفت که در شیراز برگزار می شود به امضای خود متعهد بود اما به آن قسمت که مربوط به میزبان نبودن ورزشگاه شهدای قدس در بازی برگشت بر می گردد تعهدی ندارد؟ من نمی دانم پس از آن نشست در تهران چه اتفاقی افتاده که بهروان تاکید دارد بازی برگشت فقط باید در ورزشگاه شهدای قدس برگزار شود؟

یاوری خاطر نشان کرد: این موضوع مرا به یاد یک واقعه تاریخی انداخت در روزی که پیامبر (ص) دست علی (ع) را بالا برد و وی را به عنوان جانشین خود معرفی کرد اما پس از رحلت پیامبر خلفای راشدین این واقعه را به گونه ای دیگر تعبیر کردند مبنی بر اینکه جانشینم کسی است که من دامادش باشم.

در اینجاست که انسان متوجه می شود که عوض کردن معنای یک حرف چقدر ساده است. آقای بهروان آیا شما فراموش کرده ای که در شیراز در پاسخ به این پرسش من که آیا بازی رفت در ورزشگاه شهدای قدس برگزار خواهد شد چه گفتی؟ آقای بهروان آیا به امضایی که کرده ای تعهدی داری؟

وی تاکید کرد: در 9 بازی از دیدارهایی که من سرمربی آن بوده ام، اشتباهات داوری ضربات جبران ناپذیری را به تیم فجر زده است؟ چه کسی در این فوتبال شنوای حرف های ماست؟ در کل کشور یک تیم با نام شهید حضور دارد آیا می خواهید که این تیم هم در لیگ برتر نباشد؟ حرفی نیست پس کار خود را انجام دهید.