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۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۲۳

بهنوش طباطبایی و مهدی پاکدل سفر به برزیل را تکذیب کردند

بهنوش طباطبایی و مهدی پاکدل سفر به برزیل را تکذیب کردند

بهنوش طباطبایی و مهدی پاکدل که اسم آنها در فهرست هنرمندانی که قرارست از سوی ایران به جام‌جهانی فوتبال بروند مطرح شده بود، حضورشان در این طرح را تکذیب کردند.

بهنوش طباطبایی بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تکذیب حضورش در میان هنرمندان اعزامی به برزیل اظهار کرد: من و همسرم مهدی پاکدل قرار نیست همراه با این گروه به برزیل برویم.

وی ادامه داد: تنها در جلسه‌ای که دو ماه پیش با مسئولان طرح «یار دوازدهم» داشتیم صحبت‌های ابتدایی انجام شد اما تصمیمی نگرفته بودیم و صحبت‌های نهایی و امضای قرارداد به جلسه‌های بعدی موکول شد. پس از این جلسه هم تماسی با ما گرفته نشد و من وقتی اسمم را میان اسامی اعلام شده هنرمندان برای اعزام به برزیل دیدم، تعجب کردم.

به گزارش مهر، سید جواد هاشمی در نشست پروژه فرهنگی هنری «یار دوازدهم» که پایان فرودین ماه برگزار شد، امین حیایی، محسن تنابنده، الناز شاکردوست، بهاره رهنما، بهنوش طباطبایی، بهنوش بختیاری، لاله اسکندری، کامبیز دیرباز، برزو ارجمند، محمدرضا گلزار و سید جواد رضویان را به عنوان هنرمندانی که در برزیل حضور خواهند داشت، معرفی کرد.

کد مطلب 2281282

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