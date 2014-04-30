16 کاراته کا به اردوی تیم ملی راه يافتند/ دختران کاتارو به اردو رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته در بخش دختران برای حضور در مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا روز گذشته در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد که در نهایت 16 کاراته در هر دو بخش موفق به کسب مجوز حضور در اردوی تیم ملی شدند.

بر همین در رده نوجوانان سارا بهمن یار از گیلان، سیما نوری از مازندران و زهرا حاجیان از تهران در وزن 47- کیلوگرم، شبنم و شقایق واحدی از البرز در وزن 54- کیلوگرم و مینا یوسفی از البرز و کیمیا حمصی از تهران در وزن 54+ کیلوگرم به اولین مرحله اردوی تیم ملی راه یافتند.

در رده جوانان هم در چهار وزن 9 کاراته جواز حضور در اردو را کسب کردند. در وزن 48- کیلوگرم شقایق سعیدی و فائزه چیذری از البرز و سمیه تکمار از هرمزگان، در وزن 53- کیلوگرم زهرا خلیلی از مازندران، مژده قاسمی از هرمزگان، در وزن 59- کیلوگرم آویشن باقری و زهرا پروانه از گیلان، در وزن 59+ کیلوگرم ملیکا احدی از تهران و فاطمه پروانه از گیلان کاراته کاهایی بودند که راهی اردوی آماده سازی شدند.

اما در کاتا و بخش انفرادی رده سنی زیر 21 سال زکیه رحمانی و فاطمه افشاری (تهران) فاطمه چیذری (البرز)، فاطمه بهلولی (زنجان) و زهره میرزاخانیان (اصفهان) به رقابت پرداختند که پس از اجرای 2 دور کاتا، زکیه رحمانی، فاطمه چیذری و فاطمه افشاری به ترتیب با کسب عناوین اول تا سوم به اردوی تیم ملی راه یافتند.

در کاتای تیمی رده سنی 14 تا 17 سال 7 تیم از کرمان(ینوس مقدم، فاطمه سیدی و سمیرا کامیاری) ، البرز(مکرمه حمیده کردار، مهسا باقری و مهلا محمدی زاده) ، اصفهان (بهناز موسوی، زهرا صالحی و زهرا بوسعیدی)، فارس( زهرا کشاورز، زهرا نیکنام و زینب عباسی) ، تهران ( فاطمه صادقی، آناهیتا یحیی پور و یاسمن فرهمند ) ، مازندران ( مهلا رحیم پور، زهرا میزرایی و مریم زمانی )و بازهم تهران ( نگار رجبی، سارا پاشازانوسی و نرگس حوری آبادی ) بهم به رقابت پرداختند که در نهایت تهران ، البرز و کرمان راهی اردوی آماده سازی شدند.

تیم های ملی نوجوانان، جوانان و زیر 21 سال کاراته خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که مرداد ماه در کشور مالزی برگزار می شود، آماده می کنند.