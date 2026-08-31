۱۷ پروژه عمرانی در بوشهر افتتاح یا اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر دوشنبه در جریان آیین بهرهبرداری و کلنگزنی پروژههای شهرداری بندر بوشهر، اظهار کرد: پروژههای عمرانی و خدماتی شهرداری بسیار پروژه خوبی هستند و در روند توسعه زیرساختهای شهری، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی موثر است.
وی در ادامه با اشاره به پروژههای افتتاح شده، افزود: ۸ پروژه در حوزه خدمات شهری در بخشهای مختلف عمرانی، خدماتی، زیرساختی و توسعه شهری ۲ هزار و با اعتبار ۹۱۴ میلیارد ریال افتتاح شد که با بهرهبرداری از این پروژهها خدمات موثری در راستای بهبود زیرساختها، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رفاه عمومی شهروندان انجام خواهد گرفت.
فرماندار بوشهر در ادامه این آیین، با تشریح اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو بر ضرورت همافزایی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری برای تحقق اهداف توسعهای در شهرستان بوشهر تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به پروژههای کلنگزنی شده، تصریح کرد: ۹ پروژه در حوزه خدمات شهری در بخشهای مختلف عمرانی خدماتی زیرساختی و توسعه شهری با اعتبار هزار و هفت میلیارد ریال کلنگزنی شد که با بهرهبرداری از این پروژهها خدمات موثری در راستای افزایش رفاه عمومی شهروندان انجام خواهد میشود.
فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به پروژههای سرمایهگذاری شده، گفت: احداث باشگاه آبی و کافه واقع در دهکده گردشگری با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال و همچنین خرید تجهیز و استقرار ماشین های عرضه غذا و نوشیدنی فواد ترک با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال از جمله پروژههای کلنگزنی شده در حوزه سرمایهگذاری است.
وی در پایان ضمن قدردانی از مجموعه شهرداری و شورای شهر بوشهر بر حفظ و تقویت همافزایی دستگاهها در رأستای ارائه خدمات موثر به مردم شریف شهر بوشهر تاکید کرد.
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