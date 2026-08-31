کوچاریان اتهامات علیه خود را مضحک اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ارمنی «نیوز دات ای ام»، روبرت کوچاریان رئیس جمهوری پیشین ارمنستان در پیامی از زندان اعلام کرد: نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بار دیگر دچار تشدید جنون‌آمیز ترس‌ها و عقده‌های ذاتی خود شده است و دستگاه قضایی نیز در خدمت هراس‌های او قرار دارد. ما ممکن است کشور را از دست بدهیم و به نظر می‌رسد مردم غریزه حفظ جمعی خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: اتهام کیفری دیگری علیه من مطرح شده که آن‌قدر مضحک است که ارزیابی آن در چارچوب واژگان متعارف دشوار است. با این حال، تلاش می‌کنم این کار را انجام دهم.

رئیس جمهوری پیشین ارمنستان با رد اتهامات خود گفت: برای مطرح کردن چنین اتهام بی‌اساسی، یا باید انحطاط اخلاقی کامل وجود داشته باشد، یا حماقت حقوقی، یا تسلیم کامل در برابر دستگاه قضایی جمهوری آذربایجان. رویکرد آنها [یعنی مقام‌های ارمنستان] این است که همه رؤسای‌جمهوری آرتساخ [قره‌باغ کوهستانی] باید در زندان باشند.

کوچاریان افزود: آنها کشور را به ماجراجویی بسیار خطرناکی کشانده‌اند و آن را در مرکز برخورد منافع ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ قرار داده‌اند. هدف مقامات آشکار است: ایجاد شکاف در جامعه ارمنستان و ایجاد فضای ترس و نفرت. اینها شرایط ضروری برای برآورده کردن همه خواسته‌های باکو هستند.

وی گفت: پاشینیان نه‌تنها در حال واگذاری سرزمین‌های ارمنستان است، بلکه اراده جمعی و ارزش‌های معنوی ملت ارمنستان را که اساس هر نوع دولت‌داری را تشکیل می‌دهند را نیز از بین برده است. این وضعیت باید متوقف شود، وگرنه همه در ارمنستان باید شروع به یادگیری زبان ترکی کنند.

رئیس جمهوری پیشین ارمنستان هفته گذشته به اتهام فساد مالی در دوران ریاست جمهوری بازداشت شد. کارشناسان، اقدامات دولت غرب‌گرای پاشینیان و بازداشت مخالفان را در راستای نزدیک شدن ایروان به غرب و جدایی از مسکو ارزیابی می کنند.