به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیمزاده، سرمربی سابق تیم ذوبآهن که از دو فصل پیش در این تیم اصفهانی حضور ندارد، با مسئولان باشگاه ذوبآهن برای فصل آینده مذاکراتی انجام داده است.
گفته میشود سرمربی سابق ذوبآهن برنامههای خود را به مسئولان باشگاه اصفهانی ارائه کرده و با آنها به توافقاتی نیز رسیده است. برخی منابع آگاه عنوان کردهاند که ابراهیمزاده با مسئولان باشگاه اصفهانی توافق کرده و قرارداد وی به زودی امضا میشود. قرار است تکلیف سرمربی ذوبآهن روز چهارشنبه مشخص شود.
ابراهیمزاده با تیم ذوبآهن تا نایب قهرمانی آسیا نیز پیش رفت اما در نهایت دو فصل پیش به دلیل اختلاف نظر با ابراهیمی، مدیرعامل وقت باشگاه اصفهانی از این تیم جدا شد.
اگرچه مسئولان باشگاه ذوبآهن هنوز این خبر را تایید نکردهاند اما ابراهیمزاده بارها از تمایلش برای بازگشت به اصفهان سخن گفته و آذری نیز بارها بر علاقهاش به منصور ابراهیمزاده تاکید کرده و بعید نیست این مسئله سبب امضای قرارداد این دو نفر شود.
مسئولان ذوب آهن با فیروز کریمی، سرمربی هفته های پایانی خود نیز مذاکره کرده اند اما به نظر می رسد این مذاکرات سرانجامی نداشته است.
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