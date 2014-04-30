کارخانه سیمان دهلران در پیچ خم مشکلات مالی/ مسئولان چاره اندیشی کنند

به گزارش خبرنگار مهر،استان ایلام یکی از استانهای کمتر توسعه یافته کشور از لحاظ صنعتی وزیر ساختی محسوب می شود استانی که باداشتن منابع غنی آب خاک ،نفت گاز ، معدن ، کشاورزی ودامداری می تواند نقش به سزایی در توسعه کشور داشته باشد ولی متاسفانه عدم توجه دولتها به منابع وظرفیت بالقوه باعث شده که ایلام به استانی کمتر توسعه یافته تبدیل شود.

متاسفانه عدم تحقق شعار دولتها در این استان مرزی و محروم باعث شده که خیل عظیمی از جوانان تحصیل کرده این استان آینده خود را دراستانهای توسعه یافته دنبال کنند البته به عنوان کارگر،تا توانسته باشند امور زندگی خود وخانوادهایشان را بگذرانند.

اگر گذری کوتاه به هریک از شهرستانهای ایلام داشته باشیم حجم پروژه های نیمه کاره از دولت های گذشته چنان به چشم می آید که ممکن است اشک از چشمانتان همانند قطره های باران سرازیر شود.

یکی از این پروژه ها، کارخانه سیمان دهلران است کارخانه ای که قرار شد تنها بعداز دو سال از عملیات اجرایی آن راه اندازی شود حال بعداز 10سال از زمان کلنگ زنی این پروژه ، مسئولان دولتی و مدیران این کارخانه هر بار وعده افتتاح این پروژه را می دهند ولی گویا این کارخانه برای تولید سیمان راهی بس دشوار در پیش روی دارد چرا که مسئولین و دست اندرکاران این کارخانه عدم سرمایه کافی و تخصیص نیافتن تسهیلات را بهانه کرده اند که برای بررسی بیشتر مشکلات این کارخانه با فرماندار دهلران،رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت و مدیر اجرایی این کارخانه در خصوص روند کار و زمان بهره برداری مصاحبه ای داشته ایم.



بهره برداري كامل از کارخانه سیمان به يك مطالبه عمومي تبديل شده است



رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان ایلام در گفتگو با مهر گفت: عمليات ساخت كارخانه سيمان دهلران با پيشرفت فيزيكي 77 درصد در زميني به مساحت 50 هكتار در حال اجراست.



يارالله نصيري اظهار داشت: فعاليت اجرايي اين كارخانه از سال 83 آغاز وظرفيت توليد آن يك ميليون تن سيمان در سال است.



وي بیان داشت: تاکنون حجم سرمايه گذاري اين پروژه صنعتي و معدني 40 ميليون دلار از محل صندوق ذخيره ارزي و 450 ميليارد ريال از محل بنگاه هاي زود بازده و كارآفريني و منابع داخلي بانك ملت تأمين شده است.



نصيري تصریح کرد: در صورت بهره برداري كامل این کارخانه بيش از 350 نفر به صورت مستقيم در اين واحد توليدي مشغول به كار خواهند شد.

رئيس سازمان صنعت،‌معدن و تجارت استان ایلام گفت: هدف از احداث كارخانه سيمان دهلران رونق اقتصادي شهرستان، اشتغال زايي و افزايش صادرات سيمان به خارج از كشور به علت موقعيت مناسب منطقه عنوان کرد.



وي تصریح کرد: وجود معادن غني با خلوص بسيار بالا در استان عامل اساسي در توليد سيمان با كيفيت باعث شده حجم عظيم ذخيره مواد اوليه مورد نياز توليد سيمان، زمينه مناسبي براي احداث كارخانجات متعدد در اين استان فراهم کنیم به طوری كه هم اكنون ذخيره معدن سيمان دهلران توان تأمين مواد اوليه اين شركت را به مدت 50 سال را دارد.



نصيري با اشاره به حمايت هاي اثربخش مديران، مسئولان دولتي، بانك هاي عامل و مردم منطقه با مجريان اين طرح توليدي گفت: انتظار مي رود سهامداران و صاحبان كارخانه سيمان دهلران نيز با جديت و دلسوزي بيشتر در جهت شتاب دادن به فرآيند اتمام پروژه و همچنين به بهره برداري رساندن كامل آن اقدامات لازم را به عمل آورند.

رئيس سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان ایلام گفت: از آنجايي كه عوامل متعددي در طولاني شدن زمان اجراي اين پروژه دخيل است اما هم اكنون اتمام زمان ساخت و بهره برداري كامل از کارخانه سیمان به يك مطالبه عمومي تبديل شده است كه نبايستي اين موضوع مهم از ديد صاحبان شركت مخفي بماند.



روند کار در قسمت های این کارخانه به کندی پیش می رود

فرماندار شهرستان دهلران نیز به خبرنگار مهر گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی مسئولان این کارخانه قرار شد فاز اول سال گذشته افتتاح و شروع به کار کند که متاسفانه این امر محقق نشد.

بهزاد علیزاده اظهار داشت: در سال گذشته این کارخانه حدود 100 تن سیمان تولید کرد که عدم توجه سرمایه گذار در خصوص تعهدات خود باعث شد که انتهای خط فاز اول این کارخانه شروع نشده تعطیل شود.

وی افزود: متاسفانه سرمایه گذار در خرید و حمل کلینکر تعلل می کند و همین باعث شده فاز اول این کارخانه اجرایی نشود.

فرماندار دهلران با اظهار نارضایتی از سرمایه گذار گفت: متاسفانه روند کار در قسمت هایی از این کارخانه به کندی پیش میرود که این امر موجب گله مندی مردم ومسئولین از سرمایه گذار شده است.

وی عنوان کرد: می طلبد مسئولان و مدیران این کارخانه به صورت جدی و با تلاش بیش از پیش رضایت مندی مردم را در این خصوص فراهم کنند.

بیش از 700 میلیار د تومان تسهیلات برای اتمام کار نیاز است

مدیر اجرایی کارخانه سیمان دهلران نیز به خبرنگار مهر گفت: کارخانه سیمان دهلران هیچ گونه تعدیل نیرو و تعطیلی در دستور کار خود ندارد.

ناصر میرزا مصطفی بیان داشت: اگر قرار بر تعطیلی کارخانه سیمان بود ما در شهرستان دهلران سرمایه گذاری نمی کردیم.

وی عنوان کرد: تمام تلاش ما بر این است که انتهای خط این کارخانه راه اندازی شود.

عضو هئیت مدیره کارخانه سیمان دهلران افزود: کارخانه سیمان دهلران از لحاظ مالی به شدت دچار مشکل است و برای سرانجام رسیدن این پروژه نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان استانی و کشوری هستیم.

وی عنوان کرد: سرمایه گذاراین کارخانه در طول سه سال گذشته حدود 45 میلیارد تومان هزینه کرده است.

میرزا مصطفی بیان داشت: تمام تجهیزات انتهای خط این کارخانه در فاز اول نصب شده وما تنها به دنبال کد بهره برداری وتشریفات اداری آن هستیم.

وی گفت: اگر تمام مشکلات اداری ومالی این کارخانه حل شود در آینده نزدیک ما شاهد راه اندازی آن هستیم.

وی عنوان کرد: پولی که قرار شد چهار سال قبل بانک بر اساس نرخ دلار هزارتومان به ما پرداخت کند الان ارزش آن به یک سوم رسیده است و در واقع بانک به تعهد خود عمل نکرده است.

وی گفت: اگر تا قبل از سال 93 حدود 70تا 75میلیارد تومان دیگر تسهیلات به این کارخانه از طرف بانک عامل تخصیص بیابد ما 18 ماه دیگر تمام کارخانه را تحویل می دهیم.

مدیر اجرایی کارخانه سیمان دهلران تصریح کرد: خوشبختانه همجواری شهرستان دهلران با کشور عراق پتانسیل عظیمی برای این کارخانه است چرا که در صورت راه اندازی آن حدود 700 نفر به صورت مستقیم در دوشیفت کاری مشغول کار می شوند.



وی عنوان کرد: در حال حاضر حدود پنج هزار تن کلینکر در کارخانه سیمان دهلران ذخیره داریم.

عضو هئیت مدیره کارخانه سیمان دهلران بیان داشت: تا زمانی که کارخانه کد و علامت استاندار نداشته باشد تولید وتوزیع سیمان در بازار مصرف امکان پذیر نیست.

مدیر اجرایی کارخانه سیمان دهلران گفت: خوشبختانه مسئولین شهرستان واستان ایلام برای راه اندازی این کارخانه تلاش های فراوانی انجام داده اند.

گزارش : مجتبی کاور