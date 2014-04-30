راهکار ایران برای جلوگیری از کنترل آمریکا بر اینترنت ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افشاگری جاسوسی گسترده آمریکا از اینترنت از تمام کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین و دیگر مناطق دنیا و اعتراض گسترده کشورها و مقامات آنها به این امر، ضرورت برگزاری نشستی درخصوص حکمرانی آینده اینترنت توسط روسای کشورهای زیادی مطرح شد که در نهایت نشستی با عنوان "آینده حکمرانی اینترنت" از 2 تا 4 اردیبهشت ماه در کشور برزیل و با حضور 46 کشور مختلف و حمایت 12 سازمان بین المللی برگزار شد.

محمدحسن انتظاری با اشاره به برگزاری نشست بین المللی "آینده حکمرانی اینترنت" در کشور برزیل گفت: شورایعالی فضای مجازی با اعزام نماینده خود در نشست "آینده حکمرانی اینترنت" که در کشور برزیل برگزار شد، نقشه راه حرکت به سمت مسیر صحیح برای جلوگیری از راهبری و کنترل یکجانبه آمریکا بر فضای مجازی و اینترنت را ارائه کرده است.

دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه باید مشارکت برابر همه تصمیم گیرندگان از جمله حقوق دولت ها در حکمرانی بین المللی اینترنت به رسمیت شناخته شود، افزود: در این نشست تاکید بر آن بود تا درخصوص معماری حکمرانی اینترنت، موضوع حقوق بشر، ایمنی نواحی ریشه، جامعه مجازی و حقوق مالکیت معنوی و حریم خصوصی بررسی لازم صورت گیرد تا بتوان پس از تبادل نظر میان کشورهای شرکت کننده بر روی مدل حکمرانی اینترنت به توافق رسید.

انتظاری با اشاره به نقش و مسئولیت مشارکت کنندگان در حکمرانی بین المللی اینترنت تصریح کرد: مساله مسئولیت پذیری در حوزه فضای مجازی باید به درستی تعریف شود چرا که نهادهایی که سیاست ها را اعمال می کنند باید در برابر نهادهای سیاست گذار پاسخگو باشند.

وی اظهار داشت: در صورتی می توان به حکمرانی بین المللی اینترنت دست یافت که معیارهای اجرایی مشخص شده و ماهیت خط مشی گذاری و اجرای خط مشی نیز از هم تفکیک شوند. همچنین باید بر نقش دولت ها در فرآیند تصمیم سازی، تعیین نهادهای حوزه سیاست گذار و چگونگی اجرای آنها به توافق رسید.