به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر پنجشنبه در چهارمین نشست موسسات وابسته به تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، اظهار داشت: باید از نگاه شعاری به فرمایشات مقام معظم رهبری بگذریم و برای عمل به این فرامین قدم برداریم.

وی افزود: به جای اینکه فقط از دیگران انتقاد کنیم باید از خودمان شروع کنیم و خودمان پیش قدم شویم و وظیفه خود را بدانیم و همانگونه که در تعالیم دینی تاکید شده است، وقتی می‌خواهیم چیزی را به دیگران تعلیم دهیم باید از خودمان شروع کنیم، ما نیز باید تلاشمان را مضاعف کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه ما باید به عنوان مجموعه ای فرهنگی خودمان را در زمینه شعار امسال عامل بدانیم، تصریح کرد: مخاطبین بسیار بزرگی داریم و تاثیرگذاری زیادی می‌توانیم داشته باشیم که باید از این فرصت استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه امام نیز با نگاه به منبر و مداح و هنر و تبلیغ موفق شدند این انقلاب را به پیروزی برسانند، تاکید کرد: در حالی که همه دنیا ازرژیم سابق حمایت می‌کردند ولی امام با استفاده از این ظرفیت‌ها انقلاب را پیروز کردند.

حجت‌الاسلام سروستانی ادامه داد: موقعیت‌شناسی و زمان شناسی و تدابیر مقام معظم رهبری در همان مسیر حضرت امام خمینی(ره) است و بنا به مقتضیات روز ادامه دارد و ما نیز باید خود را در عمل به فرامین ایشان پیش‌قدم بدانیم.

نباید کمبودها را عاملی برای کم‌کاری بدانیم

وی با بیان اینکه نباید کمبودها را عاملی برای کم‌کاری بدانیم، گفت: در دوران دفاع مقدس گاها برخی از رزمندگان بدون اینکه اسلحه‌ای در اختیار داشته باشند، تنها با شبیه‌سازی یک اسلحه اقدام به گرفتن اسیر از دشمن می‌کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: امروز هم باید عزم خود را جدی کنیم و با توکل بر خداوند که وعده نصرت داده است، در مسیر یاری دین خدا حرکت کنیم و خداوند هم پشتیبان ما خواهد بود.

وی تاکید کرد: ما باید به عنوان مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی باید برنامه‌هایی را با محتوای بیشتر و همچنین کمیت و کیفیت بالاتری تولید کنیم و حتی بدون داشتن اعتبارات به کار خود ادامه دهیم.

حجت‌الاسلام سروستانی اضافه کرد: در فصل نیایش قرار گرفتیم و ماه‌های رجب و شعبان و رمضان فرصت‌های بسیار خوبی برای نیایش است که باید تلاش کنیم تا بتوانیم برنامه‌های خوبی را در سطح استان برگزار کنیم.

وی به برنامه‌های سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و افزود: اول تیرماه سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی است که امیدواریم بتوانیم در این ایام میزبان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور باشیم تا در برنامه‌های استان حضور یابند.