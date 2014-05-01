به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسین سیدزاده ظهر پنجشنبه در نشست موسسات وابسته به تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: حوزه هنری در استان بوشهر فعالیت‌های گسترده‌ای دارد که در بخش های مختلف و شهرها و روستاهای مختلف استان شاهد برگزاری این برنامه‌ها و اجرای طرح‌ها هستیم.

وی به فعالیت‌های حوزه هنری در بخش موسیقی اشاره کرد و بیان داشت: در این بخش حساسیت‌های بسیار زیادی وجود دارد و در عرصه موسیقی سنتی و ائینی فعالیت‌های بسیار خوبی داریم و از گروه های فعال نیز حمایت می‌کنیم.

رئیس حوزه هنری استان بوشهر به فعالیت‌های گسترده در عرصه هنرهای نمایشی اشاره کرد و افزود: سالانه پنج جشنواره در این زمینه برگزار می‌شود و کارگاه‌های عرصه بازیگری را به صورت هفتگی برگزار می‌کنیم و دوره‌هایی نیز برای آموزش بازیگری و نمایشناه‌نویسی و کارگردانی داریم.

سیدزاده اضافه کرد: در بخش آفرینش‌های هنری که شامل تولید اثار در بخش شعر و داستان است، کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است و کارگاه‌های شعر و داستن نویسی را به صورت فعال در حوزه هنری داریم.

الگو برداری سه استان از جشنواره نقاشی انقلاب در استان بوشهر

وی تصریح کرد: در استان بوشهر جوانان ارزشمندی در بخش آفرینش‌های هنری مشغول به فعالیت هستند و در جشنوراه‌های مختلف موفق شده‌اند که موفقیت‌های بسیاری را کسب کنند.

رئیس حوزه هنری استان بوشهر با اشاره به دیگر حوزه‌های فعال، بیان داشت: بوشهر مظلوم ترین استان در عرصه‌ هنرهای تجسمی است و انگونه که باید به این بخش توجه نشده است.

وی ادامه داد: افراد فعال در این عرصه آموزش‌هایی را در خارج از استان دیده اند و ما تلاش داریم تا علاوه بر حمایت از اثار تولید شده، جشنواره‌های مختلفی را نیز برگزار کنیم.

سیدزاده به دیگر فعالیت‌های حوزه هنری اشاره کرد و گفت: نقاشی انقلاب را به مناسبت راهپیمائی 22 بهمن هر ساله برگزار می‌کنیم که در همان روز برگزیدگان انتخاب شده و جوایز خود را دریافت می‌کنند و سه استان نیز امسال از این برنامه الگو برداری کردند.