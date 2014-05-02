میزان افزایش اجاره مصلی دور از انتظار بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد الهیاری فومنی معاون فرهنگی و اجرایی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عصر امروز 12 اردیبهشت در جریان نشست خبری این نمایشگاه که با حضور سید عباس صالحی رئیس و جمعی از مدیران نمایشگاه در محل کمیته روابط عمومی آن برگزار شد، در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که «برابر اطلاعات ما مبلغی که مدیریت مصلی جهت اجاره این مکان از وزارت ارشاد دریافت کرده است، دو برابر اجاره سال گذشته است و این در حالی است که مصلی بابت اجرای طرح باران 2 میلیارد تومان از پیمانکار مربوطه و نیز بابت غرفه های اغذیه فروشی مبلغ 1.5 میلیارد تومان دریافت کرده است و حال این سوال پیش می آید که آیا علیرغم همه هزینه هایی که وزارت ارشاد و نیز ناشران متحمل شده اند، آیا برنده مسابقه مالی نمایشگاه کتاب تهران، نهادی غیر از مصلی است!، گفت: برنده اصلی نمایشگاه کتاب تهران باید مردم باشند و اقتصاد نشر ما نیازمند برگزاری چنین نمایشگاهی است.

وی افزود: ما تمام تلاش مان این است که مردم را ترغیب کنیم برای حضور در نمایشگاه و این در حالی است که مدیریت مصلی هم در حال تکمیل ساختمان خودش است و هر سال هم از بخش هایی که به نمایشگاه اختصاص می یابد، کاسته می شود.

معاون فرهنگی و اجرایی نمایشگاه کتاب تهران اضافه کرد: مبلغ اجاره بهای مصلی برای ما دو برابر نشده اما واقعیت این است که رقمی که مصلی برای اجاره این مکان مطالبه و از ما اخذ کرد خارج از پیش بینی ما بود و ما توقع این میزان اجاره را نداشتیم.

اللهیاری همچنین با اشاره به افزایش 5 هزار تومانی اجاره هر متر غرفه برای ناشران حاضر در نمایشگاه امسال به نسبت سال قبل گفت: واقعیت این است که 30 هزار تومان برای هر متر غرفه، کفِ رقم بوده است.

وی همچنین گفت: بخش تبلیغات و مواد غذایی در اختیار وزارت ارشاد نیست بلکه مصلی اداره این مجموعه ها را از طریق واگذاری آن به پیمانکاران در طی مزایده هایی در اختیار داشته است با این حال وزارت ارشاد نسبت به نوع تبلیغات و کیفیت مواد غذایی حساسیت های خودش را اعمال کرده است.

مشروح این نشست خبری متعاقباً ارسال می شود.