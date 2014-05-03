به گزارش خبرگزاری مهر، در اين اجرا كه با عنوان «زمزمه ها» میزبان علاقه مندان خواهد بود گروه موسيقي مضراب قطعات ساخته شده حميد متبسم همچون به رنگ خواب، از آیینه خورشید، با چشمه ساران، در شبی خزانی، تا دریای نو و نوای دریا را بر اساس عاشقانه هاي شفيعي كدكني در پنج پرده اجرا مي كند.

در اين كنسرت كه تمديد اجراي دي ماه این گروه موسیقایی است علاوه بر اجراي قطعات، طي مراسمي از آلبوم اين اجرا كه با عنوان «زمزمه‌ها» توليد شده نيز رونمايي مي شود.

كنسرت «زمزمه ها» 17 ارديبهشت ماه ساعت 22 در تالار وحدت برگزار مي شود.