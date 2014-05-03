به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم های فوتبال نوجوانان و جوانان به فاصله 30 دقیقه از همدیگر در زمین شماره 2 کمپ تیم‌های ملی برگزار شد که گزارش تمرین این دو تیم رادر زیر می خوانید:

تمرین تیم نوجوانان ایران از ساعت 17 امروز در زمین شماره 2 کمپ تیم های ملی برگزار شد آن هم به مدت 90 دقیقه. پیش از آغاز تمرین نادر عزت اللهی مربی و محمد یحیوی مربی دروازه بانها به محل برگزاری تمرین آمده و با چیدن موانع نحوه برگزاری این تمرینات را مشخص کردند.

ساعت 17 و پس از برگزاری جلسه فنی، بازیکنان به همراه مصطفی قنبرپور در محل تمرین حاضر شده و پس از گرم کردن بدنهای خود به مرور برنامه های تاکتیکی پرداختند. بیشتر زمان این تمرین فوتبال درون تیمی اختصاص داشت که مصطفی قنبروپور بارها این تمرین را متوقف کرده و به بازیکنان تذکر می داد.

تمرینات جوانان با 12 بازیکن

نخستین تمرین تیم فوتبال جوانان ایران در اردوی تهران از ساعت 17:30 دقیقه در زمین ضلع شماره 2 کمپ تیم های ملی آغاز شد. در این تمرین که با حضور 12 بازیکن انجام شد بیشتر بازیکنان به مرور برنامه های استقامتی پرداختند.

به علت اینکه امروز این تمرین آغاز شده بود بسیاری از بازیکنان نتوانستند به محل برگزار تمرین برسند و به همین دلیل این تمرین با تعداد نفرات اندک برگزار شد اما از فردا با حضور سایر بازیکنان تیم جوانان تمرینات آماده سازی خود را به شکل بهتری پیگیری خواهد کرد.