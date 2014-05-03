به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا با تساوی 2 بر 2 که مقابل ختافه کسب کرد تا حدودی امیدهای خود برای کسب عنوان قهرمانی لالیگا را از دست داد. در این بازی لیونل مسی (23) و الکسیس سانچز (67) برای بارسا و آنخل کاستیو (37، 90) برای ختافه گل زدند.

نتایج کامل دیدارهای شنبه شب به شرح زیر است:

بارسلونا 2 – ختافه 2

مالاگا صفر – الچه یک

اوساسونا صفر – سلتاویگو 2

رئال وایادولید یک – اسپانیول صفر

در ادامه رقابتهای این هفته یکشنبه 4 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

آلمریا – بتیس

لوانته – اتلتیکومادرید

سویا – ویارئال

رئال مادرید – والنسیا

جدول رده بندی:

1- اتلتیکومادرید 88 امتیاز – 35 بازی

2- بارسلونا 85 امتیاز – 36 بازی

3- رئال مادرید 82 امتیاز – 34 بازی

4- اتلتیک بیلبائو 68 امتیاز – 36 بازی

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18- اوساسونا 35 امتیاز – 36 بازی

19- آلمریا 33 امتیاز – 35 بازی

20- رئال بتیس 22 امتیاز – 35 بازی

