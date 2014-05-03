به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا با تساوی 2 بر 2 که مقابل ختافه کسب کرد تا حدودی امیدهای خود برای کسب عنوان قهرمانی لالیگا را از دست داد. در این بازی لیونل مسی (23) و الکسیس سانچز (67) برای بارسا و آنخل کاستیو (37، 90) برای ختافه گل زدند.
نتایج کامل دیدارهای شنبه شب به شرح زیر است:
بارسلونا 2 – ختافه 2
مالاگا صفر – الچه یک
اوساسونا صفر – سلتاویگو 2
رئال وایادولید یک – اسپانیول صفر
در ادامه رقابتهای این هفته یکشنبه 4 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:
آلمریا – بتیس
لوانته – اتلتیکومادرید
سویا – ویارئال
رئال مادرید – والنسیا
جدول رده بندی:
1- اتلتیکومادرید 88 امتیاز – 35 بازی
2- بارسلونا 85 امتیاز – 36 بازی
3- رئال مادرید 82 امتیاز – 34 بازی
4- اتلتیک بیلبائو 68 امتیاز – 36 بازی
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18- اوساسونا 35 امتیاز – 36 بازی
19- آلمریا 33 امتیاز – 35 بازی
20- رئال بتیس 22 امتیاز – 35 بازی
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