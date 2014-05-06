  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۰۲

هفته سی و ششم لالیگا؛

تساوی رئال سوسیداد مقابل گرانادا

تساوی رئال سوسیداد مقابل گرانادا

آخرین دیدار از هفته سی و ششم رقابتهای لالیگا اسپانیا دوشنبه شب بین دو تیم سوسیداد و گرانادا برگزار شد که دو تیم در پایان به تساوی رضایت دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور نزدیک به 14 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی سوسیداد برگزار شد در نهایت دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند.

کارلوس ولا (78) برای سوسیداد و اودیون ایگالو (90) برای گرانادا در این بازی گل زدند. سوسیداد با این تساوی 58 امتیازی شد و جایگاه خود در رده ششم جدول را مستحکم تر کرد.

جدول رده بندی:
1- اتلتیکومادرید 88 امتیاز
2- بارسلونا 85 امتیاز
3- رئال مادرید 83 امتیاز - یک بازی کمتر
4- اتلتیک بیلبائو 68 امتیاز
---------------------------------------------------
18- رئال وایادولید 35 امتیاز – یک بازی کمتر
19- اوساسونا 35 امتیاز
20- رئال بتیس 22 امتیاز

 

کد مطلب 2285889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها