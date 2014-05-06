تساوی رئال سوسیداد مقابل گرانادا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور نزدیک به 14 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی سوسیداد برگزار شد در نهایت دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند.

کارلوس ولا (78) برای سوسیداد و اودیون ایگالو (90) برای گرانادا در این بازی گل زدند. سوسیداد با این تساوی 58 امتیازی شد و جایگاه خود در رده ششم جدول را مستحکم تر کرد.

جدول رده بندی:

1- اتلتیکومادرید 88 امتیاز

2- بارسلونا 85 امتیاز

3- رئال مادرید 83 امتیاز - یک بازی کمتر

4- اتلتیک بیلبائو 68 امتیاز

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18- رئال وایادولید 35 امتیاز – یک بازی کمتر

19- اوساسونا 35 امتیاز

20- رئال بتیس 22 امتیاز