جایزه جشنواره مقاومت به آثاری درباره اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی ایرانی اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت جایزه ویژه ای برای فیلم هایی با موضوع اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی در نظر گرفته است.

جشنواره مقاومت در این دوره در قالب بخش های مختلف ملی و بین الملل علاوه بر فیلم های سینمایی، سینمایی ویدیویی، آثار مستند و کوتاه، در بخشی با عنوان جایزه ویژه از فیلم هایی تقدیر می کند که به موضوع اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی پرداخته باشند. به فیلم های برگزیده این بخش از سوی هیات داوران جایزه ویژه اهدا خواهد کرد.

فیلمسازان و تهیه کنندگان و مراکز سینمایی علاقمند می توانند آثار خود را تا تاریخ سوم خرداد به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.





