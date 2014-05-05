لیست 60 نفره پیشکسوتان استقلال در اختیار وزارت ورزش قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش و جوانان که برای انتخاب اعضای هیات مدیره این باشگاه رایزنی‌های خود را از هفته گذشته با نفرات مورد نظر به طور جدی ادامه داده است، لیست 60 نفره پیشکسوتان این باشگاه را هم دریافت کرد تا با بررسی این فهرست از جمع قدیمی‌های این باشگاه نیز گزینه مورد نظر خود را انتخاب کند.

منصور پورحیدری پیشکسوت باشگاه استقلال در این باره به خبرنگار مهر گفت: وزارت ورزش در روزهای اخیر بررسی‌های لازم را در خصوص پیشکسوتان باشگاه داشته و بعد از اینکه با من صحبت کردند از آقای علی جباری که مسئول کمیته پیشکسوتان باشگاه است خواسته شد تا فهرست 60 نفره پیشکسوتان این باشگاه را در اختیار این وزارت قرار دهند تا شرایط آنها را بررسی کنند.