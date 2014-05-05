منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعضای جدید هیات مدیره باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: وزارت ورزش روی پیشکشوتان باشگاه نظر دارد و قرار است از این جمع هم نفراتی در هیات مدیره حضور داشته باشند برای همین لیستی از سوی آقای علی جباری در اختیار وزارت ورزش قرار گرفت تا بررسی‌های لازم را انجام دهند. البته باید ببینیم در نهایت چه تصمیمی خواهند گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با شما در این باره مذاکراتی انجام گرفته است، گفت: من با آقای خادم در این باره مستقیما صحبت کردم. ما درباره هیات مدیره جلسه‌ای داشتیم که البته فکر می‌کنم خیلی جدی نبوده است. در هر صورت من از تصمیم نهایی آنها بی‌خبر هستم ولی آنچه که وجود داشت این بوده که با من جلسه داشتند.

عضو پیشین هیات مدیره باشگاه استقلال درباره مشکلاتی که در دوره قبل وجود داشت یادآور شد: اتفاقا من در جلسه با خادم تاکید کردم که اگر قرار است مشکلات مثل سابق وجود داشته باشد و همه جلسات هیات مدیره برای حل مسایل مالی باشد من نیستم چون بی جهت یک صندلی را اشغال می‌کنم. آن زمان هم برخی‌ها نوشتند که من استعفا کردم در حالی که اینطور نبود و فقط گفتم که اگر قرار است در هیات مدیره فقط درباره مسایل اقتصادی حرف زده شود من بهتر است نباشم چون هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارم.

از پورحیدری در خصوص ماندن یا رفتن قلعه نویی پرسیدیم که اینگونه پاسخ داد: قلعه نویی به استقلال علاقه دارد و برای این تیم تلاش کرده است. آنچه مسلم است امیر نیازی به تعریف ندارد و نباید درباره شایستگی او حرف زد چون همه از توانایی هایش باخبر هستند ولی موضوع این است که باید صبر کرد هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شوند و پس از آن درباره سرمربی صحبت کرد.

پورحیدری در خصوص واکنش منفی پیشکسوتان پرسپولیس به انتخاب رحیمی و اینکه مدیرعامل باشگاه استقلال از این مجموعه انتخاب شود بهتر است بیان کرد: در این باره هر روز جلساتی با اسپانسر مالی که می‌آید برگزار می‌شود و آنها می‌خواهند دغدغه‌های سالهای اخیر را برطرف کنند.

وی افزود: فوتبال حرفه‌ای شده و باید اینطوری فکر کرد. اگر هم استقلالی باشند و به این باشگاه علاقه داشته باشند که بهتر است. در خصوص رحیمی باید بگویم که وی مدیری بوده که سال‌ها در این ورزش حضور داشت و کارنامه دارد. برای همین وزارت ورزش تصمیم گرفت که وی را برای پرسپولیس انتخاب کند.