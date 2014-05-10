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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۷:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

کاهش قیمت تجهیزات پزشکی در طرح تحول نظام سلامت/ سهم 40 درصدی تولیدات داخلی

کاهش قیمت تجهیزات پزشکی در طرح تحول نظام سلامت/ سهم 40 درصدی تولیدات داخلی

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: امسال نه تنها هیچگونه افزایشی قیمتی در زمینه تجهیزات پزشکی نخواهیم داشت که برعکس در برخی اقلام مثل تجهیزات بیماریهای قلبی، ارتوپدی و چشمی نیز شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

مهندس سید حسین صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امسال، با مدیریت قیمتها توانسته ایم از افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی جلوگیری کنیم و حتی در برخی از اقلام نیز شاهد قیمت آنها بوده ایم.

وی از کاهش 50 درصدی لنزهای چشمی خبر داد و گفت: قیمت استنت های قلبی و تجهیزات مصرفی آنژیوپلاستی نیز در حدود 30 تا 40 درصد کاهش داشته است.

صفوی با تاکید بر کاهش هزینه های مردم و بیماران در تامین تجهیزات و اقلام پزشکی در هنگام مراجعه به مراکز درمانی، افزود: بر اساس طرح تحول نظام سلامت، بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی، برای تهیه تجهیزات و اقلام مصرفی پزشکی به خارج از بیمارستان نخواهند رفت.

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو ادامه داد: برنامه ای که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای کنترل بازار تجهیزات و اقلام پزشکی در نظر گرفته اند، به گونه ای است که مکانیزم بازار به شکلی مدیریت خواهد شد که بازار رقابتی ایجاد شود و این مسئله خواهد شد تا شاهد کنترل و کاهش قیمتها باشیم.

وی با اعلام اینکه در حدود 40 درصد نیاز تجهیزات پزشکی کشور از طریق تولیدات داخلی تامین می شود، افزود: سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، حمایت از تولیدات داخلی است، به نحوی که به آسیبی به بیماران و تولیدکنندگان وارد نشود.

صفوی با تاکید بر ارتقای کیفیت تجهیزات پزشکی تولید داخل، تصریح کرد: با توجه به مدیریت بازار تجهیزات پزشکی، امسال شاهد رشد صنعت تجهیزات پزشکی در داخل کشور خواهیم بود.

کد مطلب 2285639

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