باخت تلخ شاگردان قطبی/ شیمیزو اسپالس در دقیقه 94 شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم رقابتهای فوتبال باشگاهی ژاپن امروز سه‌شنبه آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم شیمیزو اسپالس در زمین تیم آلبیرکس نیگاتا با حساب 2 بر یک شکست خورد.

در این مسابقه، "تاناکا" در دقیقه 56 گل اول بازی را برای میزبان به ثمر رساند اما "هیرائوکا" در دقیقه 90 کار را به تساوی کشاند. این البته پایان کار دو تیم نبود چرا که در دقیقه 4+90 "جونگ پین" بازیکن تیم شیمیزو دروازه تیم خود را به اشتباه گشود تا شاگردان افشین قطبی شکست تلخی را متحمل شوند.

شیمیزو که در دو دیدار گذشته خود هم باخته بود با این شکست 16 امتیازی باقی ماند و در رده دهم جدول رده‌بندی ایستاد.