صنعت فرش همدان نیازمند شرکت مادر تخصصی تهیه و توزیع مواد اولیه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی بابایی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه درخصوص فرش با بیان اینکه اداره فرش صنعت، معدن، تجارت از سال 82 ایجاد شد، افزود: قبل از ایجاد اداره فرش در صنعت، معدن، تجارت مسئولیت فرش بر عهده سازمان جهاد کشاورزی بود.

وی با بیان اینکه در استان همدان 49 هزار و 205 بافنده فعال هستند، بیان کرد: 19 درصد بافندگان فرش استان معادل 9 هزار و 383 نفر آقا و 81 درصد معادل 39 هزار و 822 نفر خانم ها هستند.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن، تجارت استان همدان با بیان اینکه تعداد فروشندگان فرش دست بافت در استان همدان 51 فروشنده است، اظهار داشت: 38 طرح و نقاش نقشه فرش در استان همدان فعالیت می کنند.

بابایی با بیان اینکه 18 هزار و 944 نفر از کل بافندگان فرش زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، ابراز داشت: سال گذشته هزار و 202 دو مورد بازرسی انجام و 121 مورد اخطار برای بیمه قالی بافی داده و 13 مورد لغو قرار داد شد.

وی با بیان اینکه 10 هزار و 349 مورد مجوز مشاغل خانگی تا پایان سال گذشته در استان همدان صادر شد، افزود: سه هزار و 400 مورد نیز برای دریافت تسهیلات تا پیایان سال گذشته معرفی شده اند.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن، تجارت استان همدان با بیان اینکه تا پایان سال گذشته 358 دوره معادل یک میلیون و 973 هزار و 676 نفر ساعت آموزش بافت فرش داشته ایم، ادامه داد: 14 هزار و 302 نفر تا پایان سال گذشته دوره های آموزش بافت فرش را گذرانده اند.

احمد علی بابایی تا پایان سال گذشته 24 مورد مجوز پشتیبانی صادر شده است، بیان کرد: استان همدان رتبه هفتم کشور در تولید فرش را دارد و استان های تبریز، اصفهان، قم، نایین، کاشان و زنجان از همدان جلوتر هستند.

وی با بیان اینکه در کشور یک نمایشگاه فرش و یک نمایشگاه جشنواره فروش فرش برگزار می شود، اظهار داشت: نمایشگاه فرش در یک چهارچوب تنظیم می شود و هر استان سالی یک بار نمایشگاه فرش برگزار می کند اما در جشنواره فروش فرش در هر استان فروشندگان فرشی انتخاب می شوند و در محل فروشگاه یک نمایشگاه فرش راه اندازی می کنند.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن، تجارت استان همدان با بیان اینکه سال گذشته نمایشگاه فرش در استان همدان برگزار شد، بیان کرد: سال 91 در نمایشگاه فرش همدان 22 میلیارد ریال و در سال گذشته 31 میلیارد و 191 ریال فرش فروخته شد.

بابایی با بیان اینکه تعداد تخته فرش های فروخته شده در سال گذشته 17 درصد نسبت به سال 91 افزایش داشته است، ادامه داد: استان های تهران، بیجار، قم، اصفهان، گنبدکاووس، ملایر و همدان در نمایشگاه فرش همدان شرکت کرده اند.

وی با بیان اینکه مشکلات حوزه فرش شناسایی شده و در نظر داریم با توجه به اعتبارات مشکلات را رفع کنیم، افزود: در نظر داریم که در استان همدان نظام مهندسی فرش راه اندازی کنیم و امسال یکی از برنامه های اساسی این است تا به هنرستان هایی که اموزش بافت فرش دارند مبلغ 20 میلیون تومان در راستای تهیه نهاده های بافت فرش کمک کنیم.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن، تجارت استان همدان با بیان اینکه یکی از حلقه های مفقوده فرش عدم وجود شرکت مادر تخصصی تهیه و توزیع مواد اولیه فرش است، بیان کرد: این خلا در استان همدان و در کشور مشهود است و باید شرکتی در راستای تهیه و توزیع مواد اولیه بافت فرش ایجاد شود.

احمد علی بابایی با بیان اینکه تمام تلاش سازمان در راستای توانمند کردن اتحادیه فرش است تا فرش های بافته شده به فروش برسد، ابراز داشت: در استان همدان 9 تعاونی فرش وجود دارد که اگر به هر کدام از این تعاونی ها تسهیلات لازم داده شود اقدام به تهیه و توزیع مواد اولیه خواهند کرد.

وی با بیان اینکه پنج طرح را بازسازی و ثبت ملی کردیم، بیان کرد: امسال بنا داریم طراحان استان را به ایتالیا اعزام کنیم و همه کارهای مقدماتی انجام شده است.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن، تجارت استان همدان با بیان اینکه هدف گذاری شد که تولید فرش استان را به 65 هزار متر برسانیم که سال گذشته به 63 هزار و 444 متر رسید، عنوان کرد: فرش های تولید کبودرآهنگ بدون استثنا صادراتی هستند.

بابایی با بیان اینکه مصوبات سال های گذشته درخصوص فرش به نفع فرش استان همدان نبوده است، اظهار داشت: بافت ذهنی فرش را توصیه نمی کنیم چراکه باید فرش قبل از بافت به فروش برسد و با شیوه بافت ذهنی نمی توان فرش را قبل از بافت به فروش رساند.