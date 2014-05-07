نیکوکار مانه سملقانی 27 میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی دانش آموز یتیم را پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکمیته امداد مانه وسملقان گفت: یکی از خیرین که هم اکنون در قالب طرح اکرام با این نهاد همکاری دارد 27 میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی یتیم تحت حمایت خود را اهدا کرد.

رحمت اله براتیان افزود: با توجه به نیاز این دانش آموز، این مبلغ جهت خرید یک دستگاه لپ تاپ هزینه شد.

وی با اشاره به اينکه در حال حاضر سه هزار و 804 حامي نيکوکار بومي و غيربومي با کميته امداد این شهرستان همکاري دارند، اظهار داشت: سال گذشته این تعداد نیکوکار، بيش از 6 میلیارد800 ميليون ريال کمکهاي نقدي و غيرنقدي خود را به ايتام تحت حمايت درمانه سملقان اهداکردند.

براتیان با اشاره به اینکه این نهاد هم اکنون 689 یتیم تحت حمایت خود دارد افزود: متاسفانه 49 یتیم تحت حمایت این نهاد فاقد پدر معنوی هستند.

وی از خیرین ومردم نوعدوست خواست تا با انتخاب این ایتام به عنوان فرزند معنوی خود، به تامین سلامت آتیه این افراد کمک کنند.

35 میلیارد ریال صرف راه اندازی طرح های صنایع دستی استان شد

معاون اشتغال وخود کفایی كميته امدادامداد خراسان شمالی گفت: این نهاد سال گذشته بیش از 35 میلیارد و170 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه به بخش صنایع دستی استان ارایه کرد.

علیرضا مرادی با بیان اینکه این تسهیلات برای راه اندازی 622 طرح صنایع دستی مددجویان استان هزینه شده است افزود: از مجموع طرح هایی که سال گذشته در این زمینه اجرا شده است 139 طرح در بخش کارانگیزی ،226 طرح در بخش توان افزایی وهمچنین 258 طرح نیز در بخش خود کفایی به اجرا رسیده است.

وی یاد آور شد: در سال گذشته 483 طرح اشتغال از محل منابع قرض الحسنه بانک ها برای مددجویان تحت حمایت این نهاد اجرا شد که در این زمینه نیز بیش از 22 میلیارد ریال از محل منابع بانکی هزینه شد.

وی همچنین از ايجاد سه هزار و 403 طرح اشتغالزايي براي مددجويان تحت حمايت اين نهاد در سال گذشته خبر داد و افزود: در سال 92 اين تعداد طرح اشتغالزايي با اعتباري بالغ بر 272 ميليارد و 825 ميليون ريال اجرا شد.

احداث و مرمت30 پروژه عمرانی در شیروان

مدیرکمیته امداد شیروان گفت: این نهاد سال گذشته توانست بیش از 30پروژه عمرانی را از محل جمع آوری زکات در این شهرستان، احداث ومرمت کند.

قربان احمدی فر افزود: سال گذشته بیش از10 میلیارد و 759 میلیون ریال زکات از بین دامداران وکشاورزان این شهرستان جمع آوری شد که 30 درصد آن برای نیازمندان و70 درصد نیز در بخش طرح های عمرانی هزینه شد.

احمدی فر در خصوص طرح های احداث شده مذکور گفت: این طرح ها شامل مسجد، خانه عالم، کتابخانه، مرکز نیکوکاری، حسینیه و غسالخانه بوده است.

وی یاد آور شد: تاکنون شوراهای زکات در 150 روستای دارای دهیاری راه اندازی شده که 150 نفر به عنوان عاملان زکات در این حوزه فعالیت دارند.