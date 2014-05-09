قضاوت اصلي را مردم انجام مي دهند/ نبايد از اهداف ملي شانه خالي كرد

ابراهيم جوادي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: به عنوان يكي از پيشكسوتان كشتي ايران كه رقابتهاي جهاني و المپيك را تجربه و عناوين مختلفي در اين ميادين بزرگ كسب كردم،‌اين رفتار دور از معرفت و منافع ملي را نمي پسندم و معتقدم قهرمانان ملي بايد همچون يك الگو براي جوانان رفتار كنند.

وي تصريح كرد: اگر رقابتهاي داخلي در پيش بود مي توانستيم توجيهي براي ترك اردو و پشت كردن به خواسته هاي فدراسيون كشتي و كادر فني پيدا كنيم،‌اما زماني كه رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي در پيش است و ايران بايد براي كسب عنوان قهرماني در خاك خود به ميدان برود هيچ توجيهي براي اقداك مربيان و برخي قهرمانان كشتي فرنگي پذيرفته نيست.

دارنده چهار مدال طلاي قهرماني جهان افزود: در زمان ما به هيچ عنوان چنين مسايلي باب نبود و ما با سبقت از حريفان در پي كسب دوبنده تيم ملي و رويارويي با حريفان خارجي بوديم،‌اما اكنون رفتارهايي از قهرمانان و برخي اهالي كشتي مي بينيم كه واقعا جز سكوت و شرمندگي در برابر مردم نمي توان رفتار ديگري كرد.

عضو هيات رئيسه فدراسيون كشتي اظهار داشت: مطمئنا شانه خالي كردن از وظايف و مسئوليت هاي ملي كه پاي نام و اعتبار ايران در بين است را نمي توان به سادگي فراموش كرد و قطعا مردم به عنوان بهترين مخاطب و حامي قهرمانان در اين خصوص قضاوت خواهند كرد.

جوادي در خاتمه گفت: بزرگان و قهرماناني در كشتي ايران بودند كه به رغم مصدوميت و احتمال نقص عضو هميشگي از وظيفه خود شانه خالي نكردند و با همان حال و روز مصدوم و مجروح وارد ميدان شدند. اميدواريم همان اندك قهرمانان دور از اردو نيز طي چند روز آينده به جمع همقطاران خود ملحق شوند تا رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي به خوبي در تهران ميزباني و نتايج دلچسب و افتخار آميزي كسب شود.