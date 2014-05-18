رحيم علي آبادي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: تيم ملي كشتي فرنگي در رقابتهاي جام جهاني تهران كار بزرگي را انجام داد و توانست پس از اتفاقات چند هفته اخير به خوبي بر وضعيت مسلط شود وجام قهرماني را به ايران بازگرداند.

نائب قهرمان المپیک ۱۹۷۲ مونیخ تصريح كرد: در اين ميان تمامي اعضاي تيم ملي اعم از كادر فني و كشتي گيران در بهترين شكل ممكن وظايف خود را انجام دادند كه البته شوراي فني و فدراسيون كشتي نيز با تصميمات به موقع و لازم توانست در حد امكان آرامش را در واپسين روزهاي مانده به جام جهاني به اردو بازگرداند.

وي با اشاره به اين موضوع كه بزودي اعضاي كادر فني تيم ملي كشتي فرنگي مشخص و معرفي مي شود،‌گفت: نظر ما حفظ مربيان فعلي است كه البته اين مساله با شور و مشورت اعضاي شورا و همچنين هماهنگي هاي لازم قطعي و اعلام خواهد شد. كادر فني فعلي در شرايطي وارد گود شدند كه وضعيت تيم ملي و اردوي آماده سازي به هيچوجه قابل قبول نبود و زمان زيادي تا رقابتهاي جام جهاني باقي نمانده بود. خوشبختانه اين مربيان توانستند در حد توان خود بر اوضاع مسلط شده و در نهاين به كمك فرنگي كاران ملي پوش دست به كار بزرگي بزنند.

علي آبادي در پاسخ به اين سوال كه چرا برخي از قهرمانان بعد از قهرماني در جام جهاني روي سكو نيامدند نيز گفت: من هم اين موضوع را تاييد نمي كنم و معتقدم كشتي ايران بايد به سرمايه هاي اصلي خود يعني مردم و تماشاگران هميشه در ميدان احترام گذاشته و قدر اين سرمايه هاي ارزشمند را بداند. سرمايه هاي اصلي و ماندگار كشتي ايران،‌تماشاگران و مردم هستند، نه شخص.

وي در خاتمه به نشست آتي شوراي فني كشتي فرنگي اشاره كرد و افزود: بزودي تصميمات شورا بعد از نشست آتي ما كه بزودي برگزار مي شود منتشر خواهد شد كه ما بر آن هستيم كار را با كادر فني فعلي ادامه داده و در صورت نياز مربيان جديدي را نيز به جمع آنان اضافه كنيم. آنچه مسلم است شوراي فني بيش از هر چيز به رشد و اعتلاي كشتي فرنگي مي انديشد و از هر موردي كه به تنش و حاشيه بيانجامد پرهيز خواهد كرد.

