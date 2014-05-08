۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۳۰

نتایج رده های سنی نونهالان و خردسالان مسابقات بین المللی کاراته ارومیه

ارومیه - خبرگزاری مهر: نتایج و اسامی نفرات برتر رده های سنی نونهالان و خردسالان مسابقات بین المللی کاراته ارومیه بعد از ظهر پنجشنبه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات کاراته بین المللی ارومیه که از صبح روز پنجشنبه با حضور کاراته کاهای داخلی و خارجی در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه آغاز شده نتایج زیر از سوی مسئولان برگزاری به شرح ذیل اعلام شد

خردسالان

وزن منفی 24 کیلوگرم

1 - رضا طاهرپور

2 - علیرضا صفدری

3 - علیرضا آقایی

3 - دانیال بالین پرست

منفی 27 کیلوگرم

1 - محمدمهدی کوهی

2 - یعقوب ساعدیان

3 - علی الهیاری

3 - سپهر ابراهیم زاده

منفی 30 کیلوگرم

1 - مرتضی کریمی

2 - سعید الهیاری

3 - علی متان

3 - علیرضا خموشی

منفی 33 کیلوگرم

1 - امیررضا بلالی

2 - امیررضا عباس نژاد

3 - مبین رستمی

3 - امیرمحمد علیپور

منفی 36 کیلوگرم

1 - رضا دهقان

2 - امیر حسین زاده

3 - کیاوش موسوی

3 - پارسا البیگی - ازترکیه

رده سنی نونهالان

وزن 27 کیلوگرم

1 - پیام عبدالحسینی

2 - امیرعلی البرزپور

3 - مسعود مهدیون

3 - معین رضای

وزن منفی 30 کیلوگرم

1 - مهدی بختیاری

2 - امیر حسین جباری

3 - رضا علی نژاد

3 - مهدی احمدی

وزن منفی 33 کیلوگرم

1 - محمد بختیاری

2 - حامد سیرتی

3 - امیرحسین محمود پور

3 - علی اسکندریان

وزن منفی 36 کیلوگرم

1 - علیرضا زینالی

2 - علی همتی

3 - امیرحسین یارمحمدی

3 - حسین قربانی

وزن منفی 39 کیلوگرم

1 - مهرتاش زهیر پور

2 - محمدرضا زارعی

3 - هادی کیایی

3 - امیرحسین بیگدلی

وزن منفی 42 کیلوگرم

1 - افشین موسوی

2 - علیسا بابایی

3 - پیمان میرزایی

وزن منفی 46 کیلوگرم

1 - صابر صالحی

2- محمدجواد بولنت

3 - محمد صفری

3 - نوید عشقی

پنجمین دوره مسابقات بین المللی ارومیه با برگزاری مراسم افتتاحیه در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه گشایش یافته و طی روزهای 18 و 19 اردیبهشت در حال برگزاری است.

در این مسابقات تیمهایی از کشورهای کره جنوبی، هنگ کنگ، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، عراق، تیم ملی ایران و تیم های کاراته منتخب استانهای کشور حضور دارند.

600 ورزشکار، عوامل اجرایی، مربی، سرپرست و داور به مدت دو روز در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه در این پیکارها حضور دارند.

از صبح امروز مبارزه رده های سنی نونهالان و خردسالان و نوجوانان در اوزان مختلف در سه تاتامی A - B و C آغاز شده و پس از آن از بعد از ظهر امروز مبارزات رده سنی بزرگسالان و جوانان آغاز می شود.

در این مسابقات 30 داور ارشد داخلی و 10 داور خارجی حضور دارند و امر قضاوت این دوره از رقابتها را بر عهده گرفته اند.

