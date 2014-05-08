نتایج رده های سنی نونهالان و خردسالان مسابقات بین المللی کاراته ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات کاراته بین المللی ارومیه که از صبح روز پنجشنبه با حضور کاراته کاهای داخلی و خارجی در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه آغاز شده نتایج زیر از سوی مسئولان برگزاری به شرح ذیل اعلام شد
خردسالان
وزن منفی 24 کیلوگرم
1 - رضا طاهرپور
2 - علیرضا صفدری
3 - علیرضا آقایی
3 - دانیال بالین پرست
منفی 27 کیلوگرم
1 - محمدمهدی کوهی
2 - یعقوب ساعدیان
3 - علی الهیاری
3 - سپهر ابراهیم زاده
منفی 30 کیلوگرم
1 - مرتضی کریمی
2 - سعید الهیاری
3 - علی متان
3 - علیرضا خموشی
منفی 33 کیلوگرم
1 - امیررضا بلالی
2 - امیررضا عباس نژاد
3 - مبین رستمی
3 - امیرمحمد علیپور
منفی 36 کیلوگرم
1 - رضا دهقان
2 - امیر حسین زاده
3 - کیاوش موسوی
3 - پارسا البیگی - ازترکیه
رده سنی نونهالان
وزن 27 کیلوگرم
1 - پیام عبدالحسینی
2 - امیرعلی البرزپور
3 - مسعود مهدیون
3 - معین رضای
وزن منفی 30 کیلوگرم
1 - مهدی بختیاری
2 - امیر حسین جباری
3 - رضا علی نژاد
3 - مهدی احمدی
وزن منفی 33 کیلوگرم
1 - محمد بختیاری
2 - حامد سیرتی
3 - امیرحسین محمود پور
3 - علی اسکندریان
وزن منفی 36 کیلوگرم
1 - علیرضا زینالی
2 - علی همتی
3 - امیرحسین یارمحمدی
3 - حسین قربانی
وزن منفی 39 کیلوگرم
1 - مهرتاش زهیر پور
2 - محمدرضا زارعی
3 - هادی کیایی
3 - امیرحسین بیگدلی
وزن منفی 42 کیلوگرم
1 - افشین موسوی
2 - علیسا بابایی
3 - پیمان میرزایی
وزن منفی 46 کیلوگرم
1 - صابر صالحی
2- محمدجواد بولنت
3 - محمد صفری
3 - نوید عشقی
پنجمین دوره مسابقات بین المللی ارومیه با برگزاری مراسم افتتاحیه در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه گشایش یافته و طی روزهای 18 و 19 اردیبهشت در حال برگزاری است.
در این مسابقات تیمهایی از کشورهای کره جنوبی، هنگ کنگ، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، عراق، تیم ملی ایران و تیم های کاراته منتخب استانهای کشور حضور دارند.
600 ورزشکار، عوامل اجرایی، مربی، سرپرست و داور به مدت دو روز در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه در این پیکارها حضور دارند.
از صبح امروز مبارزه رده های سنی نونهالان و خردسالان و نوجوانان در اوزان مختلف در سه تاتامی A - B و C آغاز شده و پس از آن از بعد از ظهر امروز مبارزات رده سنی بزرگسالان و جوانان آغاز می شود.
در این مسابقات 30 داور ارشد داخلی و 10 داور خارجی حضور دارند و امر قضاوت این دوره از رقابتها را بر عهده گرفته اند.
نظر شما