نتایج رده های سنی نونهالان و خردسالان مسابقات بین المللی کاراته ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات کاراته بین المللی ارومیه که از صبح روز پنجشنبه با حضور کاراته کاهای داخلی و خارجی در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه آغاز شده نتایج زیر از سوی مسئولان برگزاری به شرح ذیل اعلام شد

خردسالان

وزن منفی 24 کیلوگرم

1 - رضا طاهرپور

2 - علیرضا صفدری

3 - علیرضا آقایی

3 - دانیال بالین پرست

منفی 27 کیلوگرم

1 - محمدمهدی کوهی

2 - یعقوب ساعدیان

3 - علی الهیاری

3 - سپهر ابراهیم زاده

منفی 30 کیلوگرم

1 - مرتضی کریمی

2 - سعید الهیاری

3 - علی متان

3 - علیرضا خموشی

منفی 33 کیلوگرم

1 - امیررضا بلالی

2 - امیررضا عباس نژاد

3 - مبین رستمی

3 - امیرمحمد علیپور

منفی 36 کیلوگرم

1 - رضا دهقان

2 - امیر حسین زاده

3 - کیاوش موسوی

3 - پارسا البیگی - ازترکیه

رده سنی نونهالان

وزن 27 کیلوگرم

1 - پیام عبدالحسینی

2 - امیرعلی البرزپور

3 - مسعود مهدیون

3 - معین رضای

وزن منفی 30 کیلوگرم

1 - مهدی بختیاری

2 - امیر حسین جباری

3 - رضا علی نژاد

3 - مهدی احمدی

وزن منفی 33 کیلوگرم

1 - محمد بختیاری

2 - حامد سیرتی

3 - امیرحسین محمود پور

3 - علی اسکندریان

وزن منفی 36 کیلوگرم

1 - علیرضا زینالی

2 - علی همتی

3 - امیرحسین یارمحمدی

3 - حسین قربانی

وزن منفی 39 کیلوگرم

1 - مهرتاش زهیر پور

2 - محمدرضا زارعی

3 - هادی کیایی

3 - امیرحسین بیگدلی

وزن منفی 42 کیلوگرم

1 - افشین موسوی

2 - علیسا بابایی

3 - پیمان میرزایی

وزن منفی 46 کیلوگرم

1 - صابر صالحی

2- محمدجواد بولنت

3 - محمد صفری

3 - نوید عشقی

پنجمین دوره مسابقات بین المللی ارومیه با برگزاری مراسم افتتاحیه در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه گشایش یافته و طی روزهای 18 و 19 اردیبهشت در حال برگزاری است.

در این مسابقات تیمهایی از کشورهای کره جنوبی، هنگ کنگ، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، عراق، تیم ملی ایران و تیم های کاراته منتخب استانهای کشور حضور دارند.

600 ورزشکار، عوامل اجرایی، مربی، سرپرست و داور به مدت دو روز در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه در این پیکارها حضور دارند.

از صبح امروز مبارزه رده های سنی نونهالان و خردسالان و نوجوانان در اوزان مختلف در سه تاتامی A - B و C آغاز شده و پس از آن از بعد از ظهر امروز مبارزات رده سنی بزرگسالان و جوانان آغاز می شود.

در این مسابقات 30 داور ارشد داخلی و 10 داور خارجی حضور دارند و امر قضاوت این دوره از رقابتها را بر عهده گرفته اند.