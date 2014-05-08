به گزارش خبرنگار مهر، خسوس کاندلاس پس از پیروزی تیم ملی فوتسال ایران برابر ازبکستان در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا و صعود به فینال، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: ما موفق شدیم خیلی زود برابر ازبکستان چند گل بزنیم و همین مساله باعث شد تا در طول بازی آرامش خود را حفظ کنیم.

وی افزود: ما تلاش زیادی کردیم تا بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم اما باید بگویم که ایران به راحتی پیروز نمی‌شود. ایران در شرایط خیلی خوبی است و از فوتسال لذت می‌برد.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران درباره رویارویی با ژاپن در فینال، خاطرنشان کرد: در ابتدای تورنمنت (جام ملت‌های آسیا) انتظار نداشتم به فینال برسیم! چون وقتی به تقویم مسابقات نگاه کردم تصورم این بود که در نیمه نهایی باید با ژاپن بازی کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: ما فقط برای گلزنی بازی نکردیم. قبل از هر چیزی ما تلاش کردیم تا یک تیم باشیم. شما باید اول یک تیم باشید و در اینصورت است که گل زدن اتفاق می‌افتد.

کاندلاس در پایان گفت: آنچه که مهم است این است که ژاپن در آخرین دور مسابقات جام ملت‌های آسیا قهرمان شده و از نظر روانی آماده دفاع از این عنوان است. این نوع از مسابقات ابتدا روحی و روانی است و سپس تاکتیکی. جنبه دیگر هم آمادگی جسمانی ما برای بازی خواهد بود.

تیم ملی فوتسال ایران با برتری 10 بر صفر برابر ازبکستان در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا به فینال این مسابقات راه یافت. دیدار فینال روز شنبه بین ایران و ژاپن برگزار خواهد شد.