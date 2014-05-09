تیم ملی فوتسال آماده بازی با ژاپن است/ ممکن بود تایلند فینالیست شود

حسن حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرایط تیم ملی فوتسال ایران برای بازی با ژاپن در فینال جام ملت‌های آسیا مناسب است، اظهار کرد: همه شرایط خوب است. ما ساعت 18 امروز جمعه یک تمرین سبک برگزار می‌کنیم تا بازیکنان آماده دیدار با ژاپن شوند.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا ژاپن با دوم شدن در گروه خود دنبال این بود که در نیمه نهایی با ایران رو در رو نشود"؟ گفت: چنین چیزی نیست. ژاپن در مرحله مقدماتی برابر ازبکستان با تمام وجود بازی کرد و در ثانیه‌های پایانی گل دوم را دریافت کرد.

سرپرست تیم ملی در پایان تاکید کرد: حتی نزدیک بود ژاپن برابر تایلند در مرحله یک چهارم نهایی شکست بخورد. اگر تایلند دو بازیکن خود را از دست نمی‌داد ممکن بود ژاپن را شکست بدهد و در فینال با ما بازی کند.

تیم ملی فوتسال ایران روز پنجشنبه با پیروزی برابر ازبکستان به فینال مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا راه یافت. ایران فردا شنبه باید در فینال به مصاف ژاپن برود.