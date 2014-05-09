735 نفر در فومن به حرفه نوغانداری مشغول هستند

سمیع رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شهرستان دارای 710 هکتار توتستان با 735 نفر نوغاندار است.

وی پیش بینی کرد: امسال هزار و 600 جعبه تخم نوغان در این شهرستان بین کشاورزان توزیع شود.

مدیرشرکت کرم ابریشم فومن گفت: با توزیع این مقدار تخم نوغان برداشت 40 تن پیله تر به ارزش ریالی افزون بر پنج میلیارد ریال و همچنین 24 هزار نفر روز اشتغال در این شهرستان ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: نوغانداري يا پرورش كرم ابريشم از فعاليت هاي قديمي و جانبي بخش كشاورزي است كه در كنار ساير فعاليت هاي اصلي كشاورزي هر منطقه به توليد پيله ابريشم به عنوان يك محصول با ارزش جهاني مبادرت مي ورزند.

رفیعی با اعلام اینکه حرفه نوغانداری درآمد خوبي همراه با ارزش افزوده مناسب عايد خانوار روستايي خواهد کرد بر ضرورت ارتقا و اعتلاي صنعت ابريشم و گسترش اين حرفه قديمي و با ارزش و همینطور احيا و توسعه صنايع جانبي ابريشم تاکید کرد.

وی اظهارداشت: استان گیلان از روزگاران گذشته تاکنون از جنبه های گوناگون به ویژه پرورش کرم ابریشم حائز اهمیت بوده است.

مدیرشرکت کرم ابریشم فومن یادآورشد: نوغانداري يا پرورش كرم ابريشم وتوليد فرآورده هاي ابريشمي ازجمله فعاليتهايي جانبي است كه دركنار فعاليت هاي اصلي كشاورزان هرمنطقه مي تواند طي يك دوره كوتاه مدت ضمن ايجاد انگيزه اقتصادي و بكارگيري بخشي از نيروي كار روستا، درآمد مناسبي براي روستانشينان فراهم کند.