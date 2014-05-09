نخستین جشنواره عکس برج میلاد به خط پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره عکس برج میلاد تهران روز گذشته 18 اردیبهشت ماه با حضور فرزاد هوشیار مدیرعامل برج میلاد، علی عسگری مدیر عامل خبرگزاری مهر، مجتبی خشایار فرد معاون بهره برداری و سجاد متین رزم مدیر اجرایی باشگاه هواداران برج میلاد با معرفی نفرات برتر شرکت‌کننده در سالن سعدی مرکز همایش ها برگزار شد.

این مراسم عصر پنجشنبه با اجرای سعید توکلی و با پخش نماهنگی با حال و هوای طنز و اجرای موسیقی گروه «سایه» آغاز شد و سپس مدیر عامل برج میلاد تهران به سخنرانی پرداخت.

فرزاد هوشیار پارسیان مدیرعامل برج میلاد از راه اندازی آژانس عکس توسط باشگاه هواداران برج میلاد تهران، خبر داد و این آژانس را به عنوان تخصصی ترین مکان برای عکاسی علاقمندان معرفی کرد.

مدیرعامل برج میلاد تهران با تاکید براینکه طراحی و ساخت برج میلاد تهران همگی به دست توانمند مهندسان ایرانی به اجرا درآمده است، گفت: برج میلاد چندین رکورد دارد که باید به واسطه آن رکوردها به ایرانی بودن خود ببالیم. همچنین امروز باید در باشگاه هواداران برج میلاد همه تفکرها را دور هم جمع کنیم و محلی برای اشتغال جوانان ایجاد کنیم.

در ادامه پوریا اسدی دبیر جشنواره عکس اعلام کرد: دبیرخانه این جشنواره دائمی خواهد شد و همچنین قرار است جشنواره عکس برج میلاد در سال آینده بصورت بین‌المللی برگزار شود.

وی ادامه داد: در این جشنواره 5 هزار فریم عکس به دبیرخانه ارسال شد که از میان آنها 300 عکس انتخاب و به بخش داوری راه یافت. عکس های ارسالی در سه بخش حرفه ای، دوربین های خانگی و موبایل و عکس های یادگاری داوری شدند.

بعد از سخنرانی دبیر جشنواره، به نفرات منتخب اول تا سوم در هر بخش هدایایی نقدی به همراه تندیس و به نفرات چهارم و پنجم لوح تقدیر اهدا شد.