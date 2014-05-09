واریز سود سالیانه صندوق ذخیره فرهنگیان به حساب اعضا از ماه جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب الدین غندالی درخصوص آخرین واریزی سود سالیانه صندوق به حساب اعضا گفت: شهریور ماه، سال مالی صندوق ذخیره فرهنگیان است که تا 31 شهریورماه سال 92 مبلغ 950 میلیاردتومان سود شناسایی شده است که از این ماه به حساب اعضا واریز خواهد شد. رقم‌های سود واریزی بین 800 هزار تومان تا 4 میلیون تومان متغییر است، اما میانگین سود پرداختی به هریک از اعضا حدود 1 میلیون و 200 هزار تومان برآورد می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: یکی از برنامه‌های صندوق برای افزایش سود سهامداران صندوق، احتساب سود «سهم مالکانه» است. علاوه بر سودهای سالانه معتقدیم املاک و مستغلات صندوق نیز باید تبدیل به ریال شده و ارزش افزوده آن به عنوان سود بین اعضا تقسیم شود، لذا در حال محاسبه این هستیم که سهم مالکانه هر فرد به تناسب سنوات عضویتش به وی پرداخت شود.

غندالی با اشاره به تشکیل تیم کارشناسی برای تعیین سود سهم مالکانه گفت: تا مهرماه این طرح نیز اجرایی می‌شود و وضعیت املاک و دارایی‌های صندوق به ریال تبدیل شده و سود آن به درستی بین اعضا توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان درخصوص سود قابل برداشت و غیرقابل پرداخت این صندوق نیز گفت: معتقدم اگر سودآوری صندوق از مرز قابل قبول عبور کرد یک سود غیرقابل برداشت و یک سود قابل برداشت تعریف شود که نقدینگی صندوق در اثر برداشت‌های متوالی کاهش پیدا نکند.

غندالی، همچنین درباره ارزش دارایی های موسسه گفت: در حال حاضر دارایی دفتری ثبت شده صندوق ذخیره فرهنگیان 4500 میلیارد تومان است و برآورد می‌شود دارایی واقعی صندوق حدود 6 هزار میلیارد تومان باشد. این برآورد طبق برداشت اولیه کارشناسان است، اما به منظور تعیین رقم دقیق، کارشناسان در حال بررسی دارایی‌های بورسی و غیربورسی صندوق هستند.

