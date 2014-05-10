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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۸:۲۴

تابش در گفتگو با مهر:

تیم قدرتمندی راهی رقابت‌های لیگ برتر هندبال می‌کنیم/ اولویت استفاده از جوانان است

تیم قدرتمندی راهی رقابت‌های لیگ برتر هندبال می‌کنیم/ اولویت استفاده از جوانان است

اصفهان – خبرگزاری مهر: قائم‌مقام باشگاه سپاهان اصفهان گفت: با توجه به بازگشت تیم هندبال سپاهان به مسابقات لیگ برتر، تیم قدرتمندی راهی رقابت‌های لیگ کرده و اولویت ما استفاده از جوانان در کنار بازیکنان با تجربه است.

مسعود تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگشت تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان به مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: قرار است که در فصل جاری هندبال باشگاه سپاهان بار دیگر آغاز به فعالیت کرده و بار دیگر به فعالیت خود در مسابقات لیگ برتر ادامه دهد.

وی با اشاره به عدم توقف فعالیت‌های سپاهان در رشته هندبال افزود: البته این باشگاه در زمینه فعالیت‌های هندبال توقفی ایجاد نکرده بود و تنها در زمینه هندبال بزرگسالان مدتی توقف داشت اما جوانان، نوجوانان و نونهالان ایران در رقابت‌های ایران قهرمان شده و تیم هندبال ساحلی جوانان ما نیز به قهرمانی دست پیدا کرد.

قائم‌مقام باشگاه سپاهان اصفهان درباره دلایل تعطیلی تیم بزرگسالان این باشگاه خاطرنشان کرد: تیم بزرگسالان سپاهان به دلایلی یک سال از فعالیت خود را متوقف کرد اما قرار است که در فصل جاری بار دیگر به لیگ باز گردد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم که در فصل جاری تیم خوبی به مسابقات لیگ برتر اعزام شود چون از جوانان خوبی بهره می‌گیریم که این جوانان می‌توانند آینده‌ساز هندبال باشگاه باشند.

تابش گفت: تلاش می‌کنیم که در فصل جاری با استفاده از بازیکنان جوان و با تجربه، یک تیم قدرتمند روانه مسابقات لیگ برتر کنیم.

کد مطلب 2288314

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