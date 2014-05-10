مسعود تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگشت تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان به مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: قرار است که در فصل جاری هندبال باشگاه سپاهان بار دیگر آغاز به فعالیت کرده و بار دیگر به فعالیت خود در مسابقات لیگ برتر ادامه دهد.

وی با اشاره به عدم توقف فعالیت‌های سپاهان در رشته هندبال افزود: البته این باشگاه در زمینه فعالیت‌های هندبال توقفی ایجاد نکرده بود و تنها در زمینه هندبال بزرگسالان مدتی توقف داشت اما جوانان، نوجوانان و نونهالان ایران در رقابت‌های ایران قهرمان شده و تیم هندبال ساحلی جوانان ما نیز به قهرمانی دست پیدا کرد.

قائم‌مقام باشگاه سپاهان اصفهان درباره دلایل تعطیلی تیم بزرگسالان این باشگاه خاطرنشان کرد: تیم بزرگسالان سپاهان به دلایلی یک سال از فعالیت خود را متوقف کرد اما قرار است که در فصل جاری بار دیگر به لیگ باز گردد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم که در فصل جاری تیم خوبی به مسابقات لیگ برتر اعزام شود چون از جوانان خوبی بهره می‌گیریم که این جوانان می‌توانند آینده‌ساز هندبال باشگاه باشند.

تابش گفت: تلاش می‌کنیم که در فصل جاری با استفاده از بازیکنان جوان و با تجربه، یک تیم قدرتمند روانه مسابقات لیگ برتر کنیم.