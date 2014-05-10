شروع خلوت آخرین روز نمایشگاه بیست و هفتم

به گزارش خبرنگار مهر، ساعات اولیه آخرین روز از بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران با تراکم و تردد کم مخاطبان و مراجعه کنندگان به مصلی امام خمینی (ره) همراه است. رفت وا آمد وسایل نقلیه در مسیرها و خیابان های اطراف مصلی روان است.

روزهای پنجشنبه و جمعه، 10، 11، 18 و 19 اردیبهشت جمعیت زیادی به مصلی سرازیر شد و ازدحام در روزهای 18 و 19 اردیبهشت به حدی بود که رفت و آمد بازدیدکنندگان در مقاطعی متوقف و با کندی انجام شد.

مراسم اختتامیه بیست و هفتمین نمایشگا بین المللی کتاب تهران نیز از ساعت 8 صبح امروز با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد در بخش جنوبی و لجستیک مصلی امام خمینی برگزار شد و غرفه های برتر این دوره نمایشگاه معرفی و تقدیر شدند.