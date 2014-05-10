به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز طی نامه‌ای از اقدام ارزشمند وزیر کشور در ابلاغ دستورالعمل اجرایی شورای اقامه نماز به استانداران سراسرکشور که موجبات ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز را فراهم نموده است و نیز از تلاش‌های رئیس و اعضای محترم شورای اقامه نماز آن دستگاه تقدیر و تشکر کرد.



متن کامل ابلاغیه عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به استانداران سراسر کشور بدین شرح است:



سلام علیکم



با عنایت به آیه 41 سوره مبارکه حج « الذین ان مکنّاهم فی الارض اقاموا الصلوه» وظیفه‌ اقامه نماز و ترویج و توسعه‌ فرهنگ نورانی آن به عهده‌ حاکمیت بوده و این مهم در پیام‌های مقام معظم رهبری «مدظله العالی» به اجلاس‌های سراسری نماز و ‌آئین‌نامه ترویج و توسعه‌ فرهنگ نماز مصوب هیات محترم وزیران به شماره 51867/ت17323ه مورخ 30 /1/ 76 و مصوبات جلسات 302 و 320 شورای عالی انقلاب فرهنگی با شعار «مسجد محوری» به عنوان اسناد بالادستی محور برنامه‌ها و فعالیت‌های اقامه نماز در همه سطوح اعم از دستگاه‌های اجرایی مرکز و واحدهای استانی به ویژه دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی در مساجد می‌باشد. به همین منظور ماموریت های فرهنگی و آموزشی دستگاه های استانی طبق بندهای 17گانه تحت عنوان دستورالعمل اجرایی ابلاغ می گردد. مقتضی است مراتب با رعایت تناسب ماموریت معنون به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ و پیگیری ها و اقدامات لازم صورت و از نتیجه اقدامات ستاد اقامه نماز وزارت کشور و اینجانب را آگاه نمایند.



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دستورالعمل اجرایی شورای اقامه نماز:



1. تشکیل شورای اقامه نماز استان و برگزاری جلسات هر دو ماه یکبار، به ریاست استاندار یا یکی از معاونین و حضور نماینده ولی‌ فقیه و امام جمعه استان و دبیری مدیر ستاد اقامه نماز استان.



2. انجام پژوهش‌های علمی و میدانی با موضوع "بررسی وضعیت اقامه‌ نماز در بین قشرهای مختلف جامعه با تأکید بر محیط‌های آموزشی و فرهنگی" با مشارکت دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی-پژوهشی استان.



3. حضور دبیر ستاد اقامه نماز در شورای اداری و حسب مورد در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های مربوط جهت انجام وظایف محوله.



4. تاکید بر ضرورت دستیابی به اهداف تعیین شده مبتنی بر "نظام جامع برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی" به منظور توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دستگاه های اجرایی استان با هماهنگی ستاد اقامه نماز استان.



5. اعمال نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه نماز در ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاه ها و جشنواره شهید رجایی.



6. اختصاص اولویت موضوعات فرهنگی به نماز و تخصیص اعتبار لازم به فعالیت های اقامه نماز از محل بودجه و اعتبارات فرهنگی در امر ترویج و توسعه فرهنگ نماز و طرح این موضوع در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان، دفتر امور زنان و خانواده استانداری و کمیته شورای اجتماعی و فرهنگی و ارائه گزارش فصلی فعالیت های خود به استاندار.



7. واگذاری فضای اداری مناسب به ستاد اقامه نماز استان شهرستان ها جهت انجام مأموریت‌های محوله در استان و شهرستان هایی که ستاد فاقد محل مناسب می‌باشد با طرح موضوع در کارگروه ساماندهی فضاهای اداری.



8. تشکیل کارگروهی با عنوان "کارگروه بررسی وضعیت فضاهای اقامه نماز در راه‌های مواصلاتی استان" و با ترکیب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار، مدیر ستاد اقامه نماز استان، مدیران کل راه و شهرسازی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، حمل و نقل پایانه‌ها، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اوقاف و امور خیریه به منظور؛



8.1. کمک به احداث مسجد یا نمازخانه در مسیرهای مواصلاتی استان که فاقد فضای اقامه نماز هستند، با همکاری متولیان امر و همچنین جلب حمایت مالی خیرین و افراد علاقمند در استان.



8.2. تعمیر، تجهیز و نگهداری مساجد و نمازخانه‌های بین راهی موجود، بقاع متبرکه، جایگاه‌های سوخت رسانی بین شهری، غذاخوری‌های بین راهی و ... به ویژه در ایام پرتردد سفر (سفرهای عیدنوروز،‌ تعطیلات تابستان و ...).



8.3. نظارت بر وضعیت نمازخانه های بین راهی.



9. برنامه ریزی و نظارت بر زمان حرکت سامانه‌های سفری (اعم از هوایی،‌ریلی و زمینی) از طریق متولیان امر در سطح استان بطوری که با وقت فضیلت نماز تداخل نداشته باشد.



10. برنامه‌ریزی و نظارت بر رعایت مدت زمان قانونی اقامه نماز (20 دقیقه) در مراکز دولتی، نظامی،‌ انتظامی، آموزشی، فرهنگی.



11. تجلیل و تقدیر از مروجان و فعالان اقامه نماز در اقشار مختلف (اعم از دستگاه‌های اجرایی برتر در امر اقامه نماز در استان، مروجان اذان زنده، ائمه جماعاتی که نماز صبح را در مساجد اقامه می‌کنند، نوجوانان و جوانان فعال در مدارس و دانشگاه‌ها، هنرمندان و ...) با هماهنگی ستاد اقامه نماز استان.



12. زمینه سازی جهت استفاده از ظرفیت‌ تشکل‌های مردمی استان جهت کمک به ترویج و توسعه فرهنگ نماز در قالب هسته های یاوران نماز استان و شهرستان‌های تابعه.



13. حضور استانداران، فرمانداران، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در میان نمازگزاران و انجام برنامه هایی نظیر پرسش و پاسخ، ملاقات حضوری جهت ترغیب و تشویق کارکنان به شرکت در نماز جماعت.



14. تاکید به شهرداران و شوراهای اسلامی شهر و روستا جهت تمهید پخش اذان در هر سه نوبت اقامه نماز بدون مقدمه و ملحقات آن در سطح شهر.



15. تاکید بر برگزاری دوره‌های آموزشی "آموزش مدیریت اقامه نماز" و "آداب،‌اسرار و احکام نماز" و حضور مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در دوره های مذکور.



16. با عنایت به اهمیت فریضه نماز و نقش مهم، اساسی و موثر مساجد و مصلاها در حفظ ارزش ها و ارتقاء وضعیت فرهنگی و اجتماعی و به منظور حمایت های آنها ضروری است ترتیبی اتخاذ نمایید تا تمهیدات ذیل پیش بینی و در سطح استان، شهرستان ها و بخش ها به مرحله اجرایی گذاشته شود.



1-16 حمایت مادی و معنوی از طرح و برنامه های فرهنگی و هنری مساجد و مصلاها.



2-16 تخصیص سهم مناسب و شایسته ای از اعتبارات برای توسعه، تقویت و حمایت از کانون های فرهنگی و هنری مساجد.



3-16 برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های همه مراکز و سازمان های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز تشکل های مردم نهاد در حوزه های فرهنگی.



4-16 ایجاد تعامل و همکاری موثر و سازنده با ائمه محترم جمعه و جماعات.



5-16 برنامه ریزی مناسب برای حضور استانداران، فرمانداران و بخشداران ترجیحاً به هنگام نماز جماعت در مساجد و انجام ملاقات با مردم.



17. نظارت بر حسن انجام دستورالعمل فوق به عهده شورای اقامه نماز ستاد وزارت کشور بوده و از روند اجرایی اقدامات انجام شده در چارچوب این دستورالعمل هر 3 ماه گزارش به وزیر کشور ارائه خواهد نمود.