انتقاد فرماندار همدان از غیبت مدیران در جلسات اقامه نماز

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اقامه نماز شهرستان همدان با اشاره به لزوم تشکیل و فعال‌سازی شورای اقامه نماز اظهار کرد: هر اقدامی در حوزه نماز، در واقع تقویت ستون دین است و برای تحقق بهتر اهداف باید بسترها و زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

درویشی با انتقاد از غیبت برخی مدیران در جلسات این شورا افزود: این موضوع نشان‌دهنده میزان اهمیت آنان به موضوع نماز است و انتظار می‌رود توجه بیشتری از سوی مدیران صورت گیرد.

وی خواستار فعال‌سازی شوراهای اقامه نماز در بخش‌ها شد و تصریح کرد: بخشداران باید این شوراها را تشکیل دهند تا اقدامات بر اساس اطلاعات دقیق و منسجم پیش برود.

فرماندار همدان همچنین به نقش دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش موظف است آمار مرتبط با نماز را به‌روزرسانی کند و سازمان تبلیغات اسلامی نیز مساجد فاقد امام جماعت را شناسایی کند.

درویشی پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک از ستاد اقامه نماز، بخشداران و راهداری را مطرح کرد تا ضمن بررسی وضعیت نمازخانه‌های شهرستان، امکانات لازم برای نمازگزاران فراهم شود.

وی در پایان بر بررسی وضعیت امام جماعت روستاها تأکید کرد و گفت: این اقدامات برای آمادگی کامل در برگزاری اجلاس استانی اقامه نماز ضروری است.