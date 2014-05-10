بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، محمد سررشتهداری مشاور رسانهای باشگاه استقلال درمورد مسائل اخیر هیاتمدیره و شایعات به وجود آمده در اینباره اظهار داشت: طی روزهای گذشته دو گروه از اسپانسرهای مدنظر وزارت محترم ورزش با آقای فتحاللهزاده جلساتی داشتند که برخی از این جلسات بیش از سه ساعت به طول انجامید و این اعضای محترم از آقای فتحاللهزاده درخواست داشتند که به جمع آنها بپیوندد و به عنوان مدیرعامل کار خود را در استقلال ادامه دهد که دکتر فتحاللهزاده علیرغم اصرار این عزیزان ضمن تشکر از ایشان و حسنظنی که داشتند و همچنین وزارت محترم ورزش اعلام داشت: برای سال آینده نیاز به استراحت و تمرکز دارد و نمیتواند در جمع آن عزیزان به استقلال خدمت کند.
سررشتهداری ادامه داد: دکتر فتحاللهزاده اعلام کرد تاکنون هم اگر استعفا نداده و در باشگاه استقلال توفیق خدمت دارد دلیلش این است که نمیخواهد تحت هیچ شرایطی به استقلال حاشیهای وارد شود و وزارت ورزش و جوانان در کمال آرامش گزینههای واجد شرایط را انتخاب کند و تا روز آخر همه چیز در این باشگاه سرجای خودش باقی بماند.
در پایان ضمن آرزوی توفیق برای مسئولان و مجموعه باشگاه استقلال، دکتر فتحاللهزاده اعلام کرد که استقلال را دوست دارد و در آینده هر کمکی بتواند برای این مجموعه انجام خواهد داد.
به دنبال درخواست دو گروه حامی؛
فتحاللهزاده از پذیرش مدیرعاملی استقلال برای فصل آینده عذرخواهی کرد
مدیرعامل باشگاه استقلال با تاکید بر اینکه می خواهد استراحت کند به درخواست دو گروه حامی این باشگاه برای مدیرعاملی فصل آینده پاسخ منفی داد.
بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، محمد سررشتهداری مشاور رسانهای باشگاه استقلال درمورد مسائل اخیر هیاتمدیره و شایعات به وجود آمده در اینباره اظهار داشت: طی روزهای گذشته دو گروه از اسپانسرهای مدنظر وزارت محترم ورزش با آقای فتحاللهزاده جلساتی داشتند که برخی از این جلسات بیش از سه ساعت به طول انجامید و این اعضای محترم از آقای فتحاللهزاده درخواست داشتند که به جمع آنها بپیوندد و به عنوان مدیرعامل کار خود را در استقلال ادامه دهد که دکتر فتحاللهزاده علیرغم اصرار این عزیزان ضمن تشکر از ایشان و حسنظنی که داشتند و همچنین وزارت محترم ورزش اعلام داشت: برای سال آینده نیاز به استراحت و تمرکز دارد و نمیتواند در جمع آن عزیزان به استقلال خدمت کند.
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