به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، محمد سررشته‌داری مشاور رسانه‌ای باشگاه استقلال درمورد مسائل اخیر هیات‌مدیره و شایعات به وجود آمده در این‌باره اظهار داشت: طی روزهای گذشته دو گروه از اسپانسرهای مدنظر وزارت محترم ورزش با آقای فتح‌الله‌زاده جلساتی داشتند که برخی از این جلسات بیش از سه ساعت به طول انجامید و این اعضای محترم از آقای فتح‌الله‌زاده درخواست داشتند که به جمع آنها بپیوندد و به عنوان مدیرعامل کار خود را در استقلال ادامه دهد که دکتر فتح‌الله‌زاده علی‌رغم اصرار این عزیزان ضمن تشکر از ایشان و حسن‌ظنی که داشتند و همچنین وزارت‌ محترم ورزش اعلام داشت: برای سال آینده نیاز به استراحت و تمرکز دارد و نمی‌تواند در جمع آن عزیزان به استقلال خدمت کند.



سررشته‌داری ادامه داد: دکتر فتح‌الله‌زاده اعلام کرد تاکنون هم اگر استعفا نداده و در باشگاه استقلال توفیق خدمت دارد دلیلش این است که نمی‌خواهد تحت هیچ شرایطی به استقلال حاشیه‌ای وارد شود و وزارت ورزش و جوانان در کمال آرامش گزینه‌های واجد شرایط را انتخاب کند و تا روز آخر همه چیز در این باشگاه سرجای خودش باقی بماند.



در پایان ضمن آرزوی توفیق برای مسئولان و مجموعه باشگاه استقلال، دکتر فتح‌الله‌زاده اعلام کرد که استقلال را دوست دارد و در آینده هر کمکی بتواند برای این مجموعه انجام خواهد داد.