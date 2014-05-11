سیدمهدی ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رقابتهای جام ملت‌های آسیا در ویتنام عنوان کرد: وقتی یک تیم برنده می‌شود ممکن است خیلی از ضعف‌ها عنوان نشود یا زمانی هم که بازنده می‌شود برخی از نقاط قوت تیم جزو ضعف به حساب می‌آید. به نظرم در این شرایط باید همه چیز را مورد بررسی قرار داد. اینکه مربی تیم ملی چه اشکالاتی داشت و فدراسیون هم در تصمیم‌ها و برنامه‌هایش تا چه اندازه درست عمل کرده است.

وی با اشاره به دیدار تیم ملی برابر ژاپن گفت: من ژاپن را متفاوت از گذشته دیدم. شاید قبلا ما برابر این تیم قوی ظاهر می‌شدیم و چند گل هم به آنها می‌زدیم. ولی این بار آنها روش خود را تغییر داده‌اند. ژاپن وقتی از تیم ایران عقب افتاد تیمش را 5 نفره کرد و به گل هم رسید و جالب اینکه بعد از آن هم 5 نفره ادامه داد یعنی این تیم دنبال مساوی نبود. این تیم ژاپن برای هشت سال بعد برنامه‌ریزی کرده و مطمئن باشید ایران را پشت سر خواهد گذاشت. این تیم هشت سال دیگر از آسیا فاصله می‌گیرد.

ستاره پیشین فوتسال ایران در خصوص بازیکنان تیم ملی بیان کرد: چند بازیکن واقعا بی‌جهت به تیم ملی دعوت شده‌اند چرا که هیچ آینده‌ای برای فوتسال ایران ندارند با این حال خسوس یکسری بازیکنان را به خوبی وارد تیم ملی کرد.

ابطحی تاکید کرد: مشکلی که در تیم ملی دیدیم به ارنج آن بر می‌گشت. برای اولین بار دیدم که خسوس متفاوت عمل کرد. اگر در بازی با اندونزی یا استرالیا ارنج خاصی داشتیم دلیل نمی‌شود که برابر ژاپن نیز با همان ارنچ کار کنیم چرا که ژاپن تیم متفاوتی است. اندونزی یا استرالیا را با هر ارنجی به راحتی می‌توان شکست داد. سرمربی تیم ملی در بازی با ژاپن ارنج اول را خوب انتخاب کرد ولی ارنج‌های دوم و سوم وی خوب نبود و برای همین هم ژاپن به خوبی از آن استفاده کرد و نتیجه هم گرفت.

کارشناس فوتسال ایران یادآور شد: تنها برتری ما مقابل ژاپن روی کارهای انفرادی است. هر دو گل ما روی خلاقیت بازیکنان به ثمر رسید ولی در کارهای گروهی با ژاپنی‌ها برابر شده ایم. مشکل ما این است که ریشه‌ای عمل نمی‌کنیم و باید کارشناسان به طور دقیق مسایل تیم ملی را مورد بررسی قرار بدهند.

وی از نحوه انتخاب بازیکنان برای زدن ضربات پنالتی هم انتقاد کرد و گفت: شاید برای پنالتی تمرین داشتیم ولی در انتخاب نفرات تصمیم‌گیری خوبی نداشتیم. همه می‌دانند که محمد طاهری بهترین بازیکن ایران است و فشار زیادی روی دوش این بازیکن قرار دارد. ما باید بازیکنی دیگر که فشار کمتری احساس می‌کرد و جسارت داشت را برای ضربه اول انتخاب می‌کردیم که اینگونه نشد.

ابطحی درباره عملکرد خسوس نیز توضیح داد: این مربی در تمامی تیم‌های پایه و حتی تیم بانوان فعالیت دارد در حالی که باید روی تیم ملی بزرگسالان تمرکز کند. ما زمانی که ژوراندیرو را آوردیم هم مشکل داشتیم. اینکه ما خسوس را با کدام رزومه به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کردیم برای من جای سوال دارد. تیم ایران از نظر پتانسیل تیم چهارم جهان است و خسوس باید در این مسابقات و رقابتهای گرندپریکس و جهانی خود را نشان می‌داد ولی در همین جام ملت‌های آسیا دیدیم که چه مشکلاتی داریم.