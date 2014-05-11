عباس کاظمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت اجرای طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه نفت آبادان، گفت: پالایشگاه ابادان قدیمی ترین پالایشگاه نفت کشور بوده که با وجود اجرای طرح های مختلف توسعه و نوسازی اما برخی از واحدهای آن هنوز قدیمی و فرسوده هستند.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه از این رو اجرای طرح تثبیت ظرفیت به منظور تولید پایدار و ارتقای کیفیت فرآورده‌های نفتی تولیدی این پالایشگاه در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: امسال قرارداد طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان امضا خواهد شد.



معاون وزیر نفت با اشاره به مذاکرات نهایی با فاینانسور چینی و احتمال امضای قرارداد با چینی‌ها برای اجرای این پروژه پالایشگاهی، بیان کرد: ارزش قرارداد طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه نفت آبادان حدود دو میلیارد و 600 میلیون یورو تخمین زده می شود.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در این پروژه سهم بخش خصوصی ایران هم حدود 10 درصد است، تبیین کرد: این پروژه پس از امضای قرارداد باید در مدت چهار سال عملیاتی و در مدار بهره برداری قرار بگیرد.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با یادآوری اینکه با اجرای این طرح 210 هزار بشکه ظرفیت جدید پالایشی با استانداردهای روز جهان در پالایشگاه آبادان ایجاد خواهد شد، خاطرنشان کرد: افزایش کیفیت تولید فرآورده‌های میان تقطیر، تولید محصولات با مشخصات و کیفیت براساس استانداردهای یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و جمع آوری واحدهای فرسوده و قدیمی از مهمترین اهداف اجرای این پروژه است.