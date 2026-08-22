مرگ یک قلاده خرس در مشگین شهر به ضرب گلوله‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، مهدی کسائی اظهار کرد: با توجه به شواهد موجود، این قلاده خرس دو روز قبل در باغات یا اراضی روستاهای اطراف تلف شده و سپس در اطراف شهر مشگین شهر رها شده است.
وی با بیان اینکه تحقیقات جهت شناسایی عامل شکار این حیوان توسط یگان حفاظت اداره کل و حفاظت محیطزیست شهرستان مشگینشهر ادامه دارد، از دوستداران حیات وحش خواست برای حفاظت از این گونههای ارزشمند جانوری، هرگونه تخلف مشاهده شده را به ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانها یا از طریق شماره تماس ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا مامورین یگان حفاظت محیط زیست در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام دهند.
خرس قهوهای ایرانی گونهای بزرگ و قوی هیکل است. طول بدن آن معمولاً بین ۱.۵ تا ۲ متر (۱۵۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر) و ارتفاع شانهها حدود ۷۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر است. وزن این خرس در نرهای بالغ بین ۱۲۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم و در مادهها معمولاً کمتر، بین ۸۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم متغیر است.
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