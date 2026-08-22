دستگیری سارقان مسلح با ۱۳ کیلوگرم طلا در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان روز شنبه در توضیح این خبر اظهار کرد: این سارقان مسلح پنج نفر بودند که ۱۱ تیرماه در یکی از شهرستانهای هرمزگان، ۱۳ کیلو طلا به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان را سرقت کرده و با یک دستگاه خودرو سواری بدون پلاک از محل متواری شده بودند.
وی ادامه داد: سارقان با طراحی نقشه، ابتدا مالک طلافروشی را هنگام ورود به منزل غافلگیر کرده و با تهدید سلاح گرم (کلت و کلاشینکف)، وی را گروگان گرفته بودند.
جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان یادآور شد: براساس تحقیقات انجام شده ۲ نفر از این سارقان در صنف طلا و جواهر فعالت داشتند.
سرهنگ عزیزیان اضافه کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مشخص شد آنها برای پاکسازی آثار جرم و تغییر هویت اموال، بخشی از طلاهای سرقت شده را ذوب کرده بودند.
به گفته جانشین فرماندهی هرمزگان متهمان پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی با قرار قانونی روانه زندان شدند.
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