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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

دستگیری سارقان مسلح با ۱۳ کیلوگرم طلا در هرمزگان

دستگیری سارقان مسلح با ۱۳ کیلوگرم طلا در هرمزگان

بندرعباس-جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان از دستگیری سارقان مسلح ۱۳ کیلوگرم طلا در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان روز شنبه در توضیح این خبر اظهار کرد: این سارقان مسلح پنج نفر بودند که ۱۱ تیرماه در یکی از شهرستان‌های هرمزگان، ۱۳ کیلو طلا به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان را سرقت کرده و با یک دستگاه خودرو سواری بدون پلاک از محل متواری شده بودند.

وی ادامه داد: سارقان با طراحی نقشه، ابتدا مالک طلافروشی را هنگام ورود به منزل غافلگیر کرده و با تهدید سلاح گرم (کلت و کلاشینکف)، وی را گروگان گرفته بودند.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان یادآور شد: براساس تحقیقات انجام شده ۲ نفر از این سارقان در صنف طلا و جواهر فعالت داشتند.

سرهنگ عزیزیان اضافه کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مشخص شد آنها برای پاک‌سازی آثار جرم و تغییر هویت اموال، بخشی از طلاهای سرقت شده را ذوب کرده بودند.

به گفته جانشین فرماندهی هرمزگان متهمان پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی با قرار قانونی روانه زندان شدند.

کد مطلب 6924058

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