مسابقات بین المللی قرآن دستاورد بزرگ فرهنگی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست سراسری مسئولان کمیته ها و کارگروه های ستاد برگزاری سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ضمن تبریک ایام مبارک رجب و میلاد امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) اظهارداشت: کار برای قرآن، این کتاب با عظمت الهی باید با اخلاص و نیت قرب الی الله باشد و در این امر تعریف و تمجید و یا توبیخ و بازخواست نباید تاثیرگذار باشد زیرا این امور در محضر خداوند صورت می گیرد و ارج و پاداش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کار ما برای برگزاری مسابقات قرآن باید نشات گرفته از اعتقادات دینی باشد، افزود: هماهنگی مسئولان کمیته های ستاد برگزاری مسابقات، یکی از مهمترین عوامل موفقیت است، زیرا حسن رفتار، همدلی، خوش اخلاقی و هماهنگی و همگرایی ستاد برگزار مسابقات ضعفها و نقصهای احتمالی را برطرف می کند و نبود آن نیز موجب اختلال در امور خواهد شد.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه براساس آیات قرآن ؛ باید برای خدا چه به صورت جمعی و چه فردی قیام کرد، افزود: امسال از سوی مقام معظم رهبری بنام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری شده است و یکی از برنامه های مهم فرهنگی ایران در سال جاری، سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم است که باید با عزم ملی و مدیریت جهادی آنرا برگزار کنیم.

رئیس ستاد عالی مسابقات بین المللی قرآن کریم با بیان اینکه با مدیریت حهادی باید محدودیت ها و کمبودهایی موجود را برطرف کرد ، ادامه داد: محورهای آسیب شناسی سال گذشته مسابقات قرآن در اختیار کمیته ها و مجریان برگزار کننده قرار گیرد تا با رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ، عملکرد مطلوب تری را در مسابقات امسال شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه زمینه سازی برای مشارکت دستگاه ها در روند برگزاری مسابقات بین المللی باید افزایش یابد، افزود: چارچوب اصلی جلب مشارکتها براساس عدم سوء استفاده اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و ... از قرآن صورت گیرد.

حجت الاسلام محمدی استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها و جلب مشارکت جامعه قرآنی را هنر ستاد برگزاری مسابقات بین المللی قرآن دانست و گفت: هنر جمهوری اسلامی بهره گیری از ظرفیت مردم در برنامه های مختلف است و مقام معظم رهبری نیز فرمودند هر زمان امور کشور به مردم واگذار شده، موفقیتهای بسیاری به دست آمده و در مسابقات بین المللی قرآن نیز باید از ظرفیت مردم و علاقه مندان قرآن بهره گرفت.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه دعوت از پیشکسوتان جامعه قرآنی و تکریم آنها را از برنامه های مسابقات این دوره دانست و افزود: برگزاری مسابقات بین المللی قرآن، یک برنامه تخصصی است و باید افراد مرتبط و متخصص قرآنی در این مسابقات دعوت و تکریم شوند، زیرا موجب تشویق و جلب نظر مردم خواهد شد.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه در دعوت از حفاظ و قاریان دیگر کشورها، افراد قوی، برتر، شایسته در شأن مسابقات بین المللی در اولویت قرار گیرند، تصریح کرد: مسابقات بین المللی قرآن یکی از ابتکارات جمهوری اسلامی است و در صورت مدیریت و مراقبت به فرصت تبدیل می شود و یکی از این مراقبتها، جلوگیری از حاشیه سازیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از مسابقات است.

رئیس ستاد عالی سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با بیان اینکه این مسابقات در دو سطح عمومی و تخصصی باید مدیریت شود، افزود: در سطح عمومی باید برای عامه مردم حاضر در سالن برنامه ریزی کرد تا استفاده لازم را ببرند و در سطح دوم نیز باید به صورت تخصصی برای متخصصان و اهل فن، مدیریت کرد تا از مسابقات بین المللی استفاده کنند.

وی یکی از عوامل مهم و موفقیتهای مسابقات بین المللی را حضور پرشور مردم در سالن مسابقات دانست و گفت: برای حضور مردم در سالن مسابقات برنامه ریزی لازم صورت گیرد تا در تمامی ساعات روز، جمعیت حضور داشته باشد.

حجت الاسلام محمدی انقلاب اسلامی را برگفته از قرآن دانست و افزود: در قالب مسابقات بین المللی قرآن باید بخشی از فرهنگ انقلاب به مردم و متسابقان ارائه شود و استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از قرآن است، به متسابقان ارائه شود و وحدت و همدلی و هماهنگی میان مردم و مسئولان قرآنی مورد تاکید قرار گیرد.

رئیس ستاد عالی سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با اشاره به اینکه باید با استفاده از آیات قرآن، بخشی از فرهنگ انقلاب اسلامی را به مردم و متسابقان عرضه کرد، گفت: برای این مهم باید مراقبتهای لازم صورت گیرد تا مانع از طرح برخی مسائل اختلافی شود و در این زمینه می توان از فرمایشات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی(ره) استفاده کرد زیرا بهترین پیام برای همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان است.