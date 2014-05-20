به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا اکبری، بازیگر سینما و تلویزیون با استقبال از برگزاری این مسابقات بینالمللی در عید مبعث و با بیان اینکه باید از ساخت فیلم های قرآنی حمایت بیشتری صورت گیرد، گفت: نهادهای دولتی باید در این حوزه حضور پررنگ تری نشان دهند و برای عوامل سینما ایجاد انگیزه کنند. لذا اتفاقی که اگر روی دهد بهترین جواب به فیلمهای اسلامستیزانه است.
وی با انتقاد از کم کاری سینما در حوزه داستان های قرآنی افزود: ساخت فیلم های قرآنی باعث انتقال فرهنگ اسلامی به جامعه و در عرصه جهانی می شود. متاسفانه سینمای غرب و به ویژه هالیوود تا به امروز در صدد ساخت فیلمهای اسلام ستیزانه و ایران هراسانه بوده است، سینمای ما هم تا آنجا که می تواند باید در این زمینه هوشیارانه وارد عمل شود و دست روی دست نگذارد.
این بازیگر سینما و تلویزیون تأکید کرد: مردم ما مشتاق شنیدن قصه های قرآنی هستند و فیلم های قرآنی همچون سریال یوسف پیامبر(ع) را دوست دارند و با اینکه این داستان را بارها شنیده اند و در کتاب ها خوانده اند، اما دوست دارند از طریق فیلم و سینما، ببینند.
وی افزود: بعضی از آثار سینما دارای مفاهیم عمیق و اخلاقی هستند که آموزههای اسلامی در آن به وفور مشاهده میشود که این فیلم ها هم با دارا بودن مفاهیم اجتماعی، می تواند منتقل کننده پیام های اسلامی و قرآنی باشد.
اکبری با بیان اینکه قرآن روی مسائل و خصوصیات اخلاقی تاکید زیادی دارد، افزود: در احکام اسلامی روی اصول اخلاقی تاکید ویژه شده است و فیلم های قرآنی می توانند انتقال دهنده فرهنگ و اخلاق اسلامی باشند و در برابر غرب و هالیوود قد علم کند.
بازيگر سينما و تلويزيون در ادامه خاطر نشان کرد: به نظر بنده، فيلم دينی تنها كارهای تاريخی نيست، بلكه آثاری كه به نوعی مفاهيم دينی را در قالبی داستانی اجتماعی مورد توجه قرار میدهند، فيلمهايی تاريخی هستند.
اکبری در پایان تصریح کرد: مسلما فیلمهایی که به معنای قرآنی هم توجه کردهاند، جزء کارهای قرآنی به حساب میآیند، اما نباید از یاد برد که فیلمها یا سریالهایی که قصص قرآنی را محور قرار دادهاند به شکل زیباتری بیانگر مفاهیم قرآنی هستند، چون به لحاظ زیباییشناسی قصص قرآنی در خود زیبایی فراوانی نهفته دارد.
نظر شما