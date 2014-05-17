کشته شدن وزیر دفاع لائوس در پی سقوط هواپیما/دیدار پوتین و روحانی در نشست سران شانگهای

لائوس



آسوشیتد پرس از سقوط هواپیمای حامل وزیر دفاع لائوس در استان شیانگ خونگ در 470 کیلومتری پایتخت خبر داد که از وینتیان پایتخت این کشور برخاسته بود.



گفته می شود که در پی سقوط هواپیمای نیروی هوایی این حاثه پنج نفر از جمله فرماندار لائوس و وزیر دفاع کشته شدند.

این حادثه در پی کشته شدن 49 نفر در جریان سقوط هواپیما در اکتبر گذشته در لائوس به دلیل شرایط بد جوی روی می دهد.



چین



ریانوستی از دیدار "ولادیمیر پوتین" و حسن روحانی در نشست سران شانگهای خبر داد که قرار است در تاریخ 21 ماه مه (31 اردیبهشت ماه) در شانگهای برگزار شود.



پوتین در این سفر با مقامات چینی و روحانی درباره مسائل بین المللی و روابط دوجانبه تهران و مسکو و همچنین روابط مسکو و پکن گفتگو می کند و پیش بینی می شود که در این دیدار چندین سند همکاری امضا شود.

ویتنام



شماری از مقامات ویتنام با تاکید بر لزوم توقف اعتراضات ضدچینی در اعتراض به استقرار دکل حفاری چین در آبهای مورد مناقشه میان دو کشور تاکید کردند که چنین تظاهراتی بر ثبات اجتماعی تاثیر می گذارد.



این اظهارات درحالیست که فعالان سیاسی و معترضان در پی فراهم کردن مقدمات برگزاری یک تظاهرات گسترده مقابل سفارت چین در هانوی در روز یکشنبه هستند.



حمله کشتی چینی به کشتی ویتنامی با آبپاش که سبب زخمی شدن چند خدمه کشتی ویتنامی شده است با موضعگیری آمریکا روبرو شده است.



وزارت خارجه آمریکا نصب یک دکل حفاری در 120 مایلی مرزهای ویتنام از سوی چین را اقدامی "تحریک آمیز" خوانده است.



پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: این اقدام یکجانبه چین بخشی از برنامه گسترده تر چین برای ادعای مالکیت بر مناطق مورد مناقشه با همسایگانش تلقی می شود، اقدامی که صلح و امنیت منطقه را به خطر می اندازد.



مقام‌های ویتنام می‌گویند که شناورهای نیروی دریایی این کشور با کشتی‌های چینی در ناحیه مورد مناقشه در دریای جنوبی چین برخورد کرده‌اند.



مقامات ویتنامی همچنین می گویند علاوه بر حمله کشتی چینی با آبپاش به کشتی های این کشور ، کشتی چینی به طور تعمدی با کشتی ویتنامی برخورد کرده که در جریان آن چند نفر از خدمه ویتنامی زخمی شده اند.



هوآ چون اینگ سخنگوی وزارت خارجه چین نیز ضمن انتقاد از آمریکا به خاطر بیان چنین اظهاراتی تاکید کرد که آمریکا حق ندارد به فعالیتهای چین درون قلمرو حاکمیت خود اعتراض کند.



آسوشیتد پرس نیز در این رابطه می نویسد دولت ویتنام به معترضان ضد دولت چینی اجازه داده تا امروز یکشنبه مقابل سفارت این کشور در هانوی و علیه فعالیت‌ها در سکوی نفتی در دریای چین جنوبی تظاهرات کنند.



بنگلادش



خبرگزاری فرانسه نیز از افزایش شمار تلفات غرق کشتی در بنگلادش به 40 نفر و همچنین شمار مفقود شدگان به 100 نفر رسید.