وزیر صنعت دستور افزایش قیمت خودرو را صادر نکرده است

ساسان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام خبر موافقت شورای رقابت با افزایش 5 تا 20 درصدی قیمت انواع خودرو گفت: در جلسه اخیر شورای سیاستگذاری خودرو، بحثی مبنی بر افزایش قیمت خودرو صورت نگرفته است و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستوری در این رابطه نداشته است.

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو افزود: در جلسات گذشته شورای سیاستگذاری خودرو قرار بر این شد که هرگونه تغییر در قیمت خودرو، منوط به مشخص شدن ابعاد آزادسازی قیمت خودرو باشد؛ البته قرار شد که شورای رقابت فرمول قیمت گذاری خودرو را تعریف کند و این شورا این کار را تا زمانی که اساس قیمت گذاری برای خودرو مشخص نشده باشد، ادامه دهد.

وی تصریح کرد: برخی معتقدند که قیمت خودرو در بازار باید آزاد سازی شود و قیمت در بازار در فضای رقابتی و متعادل تعیین شود و برخی دیگر نیز بر خلاف این ایده معتقدند که این امر بازار را تحریک می کند و منجر به افزایش قیمت می شود.

گفتنی است برخی رسانه ها روز گذشته از افزایش قیمت 5 تا 20 درصدی انواع خودرو خبرداده بودند که این موضوع از سوی هیچ از یک از مقامات رسمی تائید نشده است؛ ضمن اینکه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در هفته گذشته، خبر از مخالف شدید دولت با افزایش قیمت خودرو داده بود و اعلام کرد که از محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته شده تا نظارت بیشتری بر بازار خودرو داشته باشد.