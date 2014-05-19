چرا ائمه(ع) قرآن ناطق هستند/ تمامی‌ قرآن برای این است که ما امام شناس شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قرهی در درس تفسیر قرآن گفت: اصولاً معصوم(ع) به معنای چنگ زدن به حبل‌الله است و حبل خدا هم قرآن است.

وی افزود: حضرت فرمودند: «هُوَ الْمُعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللهِ» معصوم کسی است که به ریسمان خدا چنگ زده، «وَ حَبْلُ اللهِ هُوَ الْقُرْآنُ» و ریسمان خدا (حبل‌الله)، قرآن است، «لَا يَفْتَرِقَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» و این دو تا روز قیامت از هم جدا نمی شوند.جالب است، این که حضرت در ابتدا بیان فرمودند: «حَبْلُ اللهِ هُوَ الْقُرْآنُ» و بعد فرمودند: «لَا يَفْتَرِقَانِ»، نشان می دهد که منظور از حبل الله، «هُوَ الْقُرْآنُ وَ الإِمامُ» بوده و این دو؛ یعنی معصوم(ع) و قرآن از هم جدا نمی شوند.

قرهی تصریح کرد: اصلاً خود معصوم(ع) به معنای چنگ زدن به حبل‌الله است و حبل خدا هم قرآن است. لذا این که مولی‌الموالی(ع) فرموده اند: من قرآن ناطقم، گواه بر همین مطلب است. بعد حضرت توضیح می‌دهند: «وَ الْإِمَامُ يَهْدِي إِلَى الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ يَهْدِي إِلَى الْإِمَامِ» اصلاً کل قرآن برای این است که ما را به سوی امام بکشاند، همان‌طور که خود امام برای این است که ما را به سوی قرآن بکشاند. یعنی تمامی‌ قرآن برای این است که ما امام شناس شویم. این که در اشعار می گویند: آیه آیه‌های قرآن در مورد حب مولی‌الموالی(ع) است، بیانگر همین مطلب است.

وی یادآورشد: بعد حضرت ادامه می دهند: «وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَز وَ جَل إِن هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلتِي هِيَ أَقْوَمُ» و این سخن خداوند متعال است که این قرآن به آنچه درستتر است راهنمایی می‌کند و راه را می‌نمایاند. پس منظور از «هِيَ أَقْوَمُ» در این آیه، همان امام است.