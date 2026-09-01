به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین واگذاری ۲۴۰ سند مالکیت واحدهای مسکونی کوی بلوکی‌ها در ماهشهر اظهار کرد: بسیار خرسندم که می‌توانیم گوشه ای کوچک از قدرشناسی شما مردم را ادا کنیم؛ مطالبات به حق شما را می شنویم زیرا حضور میدانی بنده و همکارانم در همه موضوعات به همین دلیل است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: رییس‌جمهور و دولت چهاردهم تاکید فراوان داشته که این دولت بشنود، ببیند و حل مسئله را داشته باشد البته نمی‌گویم همه مشکلات را حل می کنیم اما نمونه کار امروز بسیار داریم که با تصمیم گیری جهادی میتوان انجام داد.

وی ادامه داد: کاری که امروز اتفاق افتاده باید سال ها پیش سرانجام می گرفت و وظیفه ما بوده است.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: پس از اتمام تحویل سندها، موضوع آب های سطحی و فاضلاب که در سیل قبلی داشته اید نیز باید حل شود و هیچ منتی بر سر مردم نیست چرا که شما سال ها پای نظام و مملکت ایستاده و از کیان مملکت جانانه دفاع کردید.

صادق ادامه داد: تعدادی از سندها تحویل شده و ان‌شاءالله مابقی اسناد تا هفته آینده اهدا می شود و گزارش آن را خواهم گرفت.