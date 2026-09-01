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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

مشکل آب‌های سطحی و فاضلاب ماهشهر باید حل شود

مشکل آب‌های سطحی و فاضلاب ماهشهر باید حل شود

ماهشهر - وزیر راه و شهرسازی گفت: پس از اتمام واگذاری اسناد مالکیتی، حل ریشه‌ای معضل آب‌های سطحی و شبکه فاضلاب ماهشهر برای جلوگیری از تکرار حوادث گذشته باید با اولویت دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین واگذاری ۲۴۰ سند مالکیت واحدهای مسکونی کوی بلوکی‌ها در ماهشهر اظهار کرد: بسیار خرسندم که می‌توانیم گوشه ای کوچک از قدرشناسی شما مردم را ادا کنیم؛ مطالبات به حق شما را می شنویم زیرا حضور میدانی بنده و همکارانم در همه موضوعات به همین دلیل است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: رییس‌جمهور و دولت چهاردهم تاکید فراوان داشته که این دولت بشنود، ببیند و حل مسئله را داشته باشد البته نمی‌گویم همه مشکلات را حل می کنیم اما نمونه کار امروز بسیار داریم که با تصمیم گیری جهادی میتوان انجام داد.

وی ادامه داد: کاری که امروز اتفاق افتاده باید سال ها پیش سرانجام می گرفت و وظیفه ما بوده است.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: پس از اتمام تحویل سندها، موضوع آب های سطحی و فاضلاب که در سیل قبلی داشته اید نیز باید حل شود و هیچ منتی بر سر مردم نیست چرا که شما سال ها پای نظام و مملکت ایستاده و از کیان مملکت جانانه دفاع کردید.

صادق ادامه داد: تعدادی از سندها تحویل شده و ان‌شاءالله مابقی اسناد تا هفته آینده اهدا می شود و گزارش آن را خواهم گرفت.

کد مطلب 6934194

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