به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، در جریان بررسی طرح «کتیبه اقتدار» (یادبود شهدای جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه که قرار است در نزدیک محل های بمب باران شده نصب شود)، در چهارصد و بیست و هشتمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر تهران، بر استفاده از ظرفیت هنرمندان و صاحب‌نظران برای طراحی این آثار تأکید کرد.

وی افزود: کتیبه اقتدار لزوماً نباید به شکل یک کتیبه مشخص و مشابه نمونه‌ای که در میدان انقلاب وجود دارد، طراحی شود؛ بلکه می‌توان آن را در قالب‌های مختلف، از جمله المان‌های شهری، طراحی و در نقاط مختلف شهر نصب کرد.

آقامیری ادامه داد: این آثار نیز نباید الزاماً یک شکل و یک مدل داشته باشند، بلکه می‌توان آنها را متناسب با نوع آسیب‌ها و ویژگی‌های محل طراحی کرد؛ برای مثال، ممکن است یک محل مسکونی، اداری، نظامی یا دارای کاربری دیگری بوده باشد و بر اساس شرایط و اتفاقی که در آن نقطه رخ داده، المان متناسبی طراحی شود.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به یکی از نمونه‌های این اتفاق گفت: در میدان هفت‌تیر، یک کارگر فضای سبز حضور داشته که موشک یا پهپاد مقابل پای او اصابت کرده و به شهادت رسیده است. می‌توان برای چنین نقاطی نیز المان‌های مختلفی طراحی کرد، اما همه این آثار باید مختص جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه باشند.

آقامیری همچنین بر طراحی یک نماد اصلی برای درج اسامی شهدا تأکید کرد و گفت: در کنار این المان‌های مختلف، باید یک نماد اصلی نیز طراحی شود که قابلیت درج اسامی چند هزار شهید را داشته باشد؛ شبیه ایده‌ای که درباره «سرو اقتدار» مطرح شده است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی خارج از شهرداری و شورا گفت: کمیته‌ای که برای این موضوع تشکیل می‌شود، نباید صرفاً مختص افرادی باشد که در شهرداری و شورا حضور دارند؛ بلکه باید از ظرفیت مؤسسات فرهنگی، هنرمندان و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خارج از این مجموعه نیز استفاده شود.

آقامیری پیشنهاد کرد: می‌توان جمعی حدود ۱۰ تا ۱۵ یا حتی ۲۰ نفره از هنرمندان و صاحب‌نظران تشکیل داد تا با برگزاری جلسات و ایجاد یک طوفان فکری، از فضای ذهنی و ایده‌های آنان استفاده شود و طراحی آثار در قالب هنری و با مشارکت هنرمندان انجام گیرد.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: افرادی که در حوزه مجسمه‌سازی و طراحی المان فعالیت می‌کنند، می‌توانند در این زمینه کمک بسیار خوبی ارائه دهند و باید از ظرفیت این هنرمندان برای طراحی آثار مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه استفاده کرد.

تاکید شورای شهر تهران بر توسعه پناهگاه‌های شهری

طرح الزام شهرداری به احداث و بهره‌برداری از پناهگاه‌ها و فضاهای امن شهری، در جلسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی شد؛ طرحی که بر مکان‌یابی پناهگاه‌های عمومی، استفاده چندمنظوره از فضاهایی مانند مترو و پارکینگ‌ها و هماهنگ‌سازی ضوابط ساخت‌وساز با الزامات پدافند غیرعامل تأکید دارد و همزمان مسئولان مدیریت بحران، احیای پناهگاه‌های قدیمی مدارس را از نظر کارشناسی ناکارآمد دانستند.

زهرا شمس احسان، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به احداث و بهره برداری از پناهگاه ها و فضاهای امن شهری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در ساختمان‌ها و طرح‌های شهری با بیان اینکه کلانشهر تهران در معرض طیف گسترده ای از مخاطرات طبیعی انسان ساخت و تهدیدات نوظهور قرار دارد، اظهار کرد: این مخاطرات می‌توانند در مدت زمان کوتاهی خسارات گسترده جانی و مالی به بار آورد و عملکرد خدمات شهری را با اختلالی اساسی مواجه کند.

وی افزود: تراکم بی سابقه جمعیت، تمرکز مراکز حیاتی حساس و مهم در پایتخت و همچنین افزایش چشمگیر جمعیت شناور روزانه آسیب پذیری شهر را در شرایط بحران به طور قابل توجهی تشدید کرده است. این واقعیت‌ها لزوم برنامه ریزی یکپارچه و منسجم در حوزه ایمنی شهری را افزوده و پدافند غیرعامل را به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل کرده است.

شمس احسان با بیان اینکه کسری شدید زیرساخت های پناهگاهی و کمبود فضاهای امن در پاسخگویی به نیازهای واقعی جمعیت ساکن و شناور تهران بیانگر ضرورت اقدامات سریع و مؤثر است، تصریح کرد: در این میان استفاده بهینه از ظرفیت های موجود شهری نظیر ایستگاه‌های مترو، پارکینگ‌های عمومی طبقاتی و فضاهای زیرسطحی به عنوان پناهگاه های چندمنظوره در شرایط اضطراری یک راهکار ضروری محسوب می‌شود اما تحقق این مهم نیازمند تصویب هرچه سریع تر سازوکارهای قانونی اجرایی شفاف و ضمانت های اجرایی الزام آور است که در این طرح پیش بینی شده است.

ضرورت هماهنگ‌سازی هرچه سریع‌تر ضوابط ساخت و ساز با الزامات پدافند غیرعامل

وی ادامه داد: در کنار ملاحظات ساختاری و کالبدی تجربه بحران های منطقه ای و درگیری‌های نظامی کوتاه مدت و شدید در سالهای اخیر به ویژه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به روشنی ضرورت پیش بینی تمهیدات پناهگاهی و افزایش آمادگی شهری در مواجهه با سناریوهای بحران را آشکار کرده است. بنابراین ضرورت هماهنگ سازی هرچه سریع تر ضوابط ساخت و ساز با الزامات پدافند غیرعامل، ایجاد وحدت رویه در سیاست گذاری و بهره برداری از پناهگاه ها و فضاهای امن شهری و افزایش تاب آوری پایتخت در برابر بحران های طبیعی زیر ساختی و امنیتی همگی دست به دست هم داده و ایجاب می کنند که این طرح به تصویب نهایی برسد.

شمس احسان با اشاره به تعاریف پناهگاه ها، گفت: پناهگاه شهری عمومی سازه ای ایمن و مقاوم است که برای زمان بحران ناشی از جنگ طراحی و احداث شده است. این نوع پناهگاه ها معمولاً در مناطق پرتردد شهری محلات مسکونی و مراکز خدمات عمومی ساخته می شوند تا دسترسی سریع و آسان برای بیشترین تعداد از افراد فراهم کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: پناهگاه خصوصی فضای ایمن و مستحکمی است که در داخل یا مجاورت ساختمان های مسکونی تجاری یا صنعتی ساخته می شود و مالکیت و استفاده از آن در اختیار افراد یک ساختمان مجتمع مسکونی یا سازمان و نهاد خاصی قرار دارد.

شمس احسان با بیان اینکه این پناهگاه ها معمولاً برای حفاظت ساکنین یا کارکنان یک مجموعه خاص در شرایط بحرانی ناشی از جنگ طراحی می شوند، تصریح کرد: انواع پناهگاه شهری خصوصی شامل مسکونی در زیرزمین، پارکینگ یا فضای تقویت شده خانه های ویلایی یا آپارتمانی، تجاری یا اداری، بخشی از طبقات زیرین ساختمان یا اتاقی عایق ایزوله و مقاوم سازی شده است. مراکز زیر ساختی و واحدهای صنعتی نیز دیگر پناهگاه های شهری خصوصی هستند که بخشی از مراکز زیرساختی در طراحی اولیه پیش بینی شده و نسبت به سایر بخش های زیرساخت یا واحد صنعتی از مقاومت و استحکام بالاتری برخوردار است.

وی در ادامه یادآور شد: پناهگاه چند منظوره سازه ای امن است که علاوه بر کارکرد اصلی خود به عنوان پناهگاه در شرایط اضطرار ناشی از جنگ در زمان های عادی نیز به عنوان یک فضای عمومی خدماتی یا اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد.

شمس احسان درخصوص پیش بینی فضای امن نیز گفت: فضای امن فضایی است که در مقابل اثرات بارهای ناشی از انفجار کمتر در معرض خطر قرار گرفته و نسبت به سایر فضاهای ساختمان از ایمنی و مقاومت بیشتری برخوردار باشد. فضای امن تا حد امکان باید به صورت دو یا چند منظوره مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی به مراکز کلیدی پایتخت اشاره کرد و افزود: مراکز کلیدی مراکزی هستند که بنا به دلایل مختلف جزو اولویت های اهداف دشمنان قرار داشته و عملکرد کشور، منطقه ای از کشور، شهر، منطقه شهری و ناحیه شهری به آنها وابسته هستند که شامل مراکز کلان سیاسی، مراکز تصمیم گیری و مدیریت شهری، مراکز مدیریت بحران منطقه ای، صدا و سیما و تاسیسات مرتبط فروشگاه ها و مراکز تجاری بزرگ، پل های بزرگراهی، ساختمان اصلی بانک ها، صنایع دفاعی، ایستگاه ها و مراکز عمده حمل و نقل عمومی است.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: شهرداری تهران موظف است به صورت سالانه در خصوص به روز رسانی دستورالعمل ها، ضوابط اجرایی و سازوکارهای سیستمی در زمینه مکان یابی و سرانه های مورد نیاز، الزامات اجرایی و الزامات بهره برداری و بازرسی اقدام کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بر مبنای ماده ۲۰ اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل، شهرداری تهران موظف است حداقل ۲ درصد از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی و سایر منابع را به ساخت و بهره برداری پناهگاه های شهری عمومی و پدافند غیر عامل اختصاص دهد و برنامه اجرایی خود را در بودجه سالانه لحاظ کرده و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.

بررسی و اولویت بندی مکان ها در محلات شهر تهران برای احداث پناهگاه ها

شمس احسان با تأکید بر اینکه شهرداری تهران موظف است نسبت به بررسی و اولویت بندی مکانی در محلات شهر تهران برای احداث پناهگاه های شهری عمومی اقدام کند، یادآور شد: این پناهگاه ها می تواند در فضاهای شهری عمومی، ایستگاه های مترو، تونل ها و فضاهای زیر سطحی شهری، پارکینگ های عمومی طبقاتی و زیرزمینی مراکز خدماتی و عمومی دارای ظرفیت پناهگاهی، زیر گذرها و فضاهای دارای شرایط ایمنی مناسب و سایر فضاها باشد.

وی با اعلام اینکه شهرداری تهران موظف است نسبت به تعبیه تابلوهای شهری به منظور معرفی پناهگاه های شهری عمومی و مسیرهای دسترسی اقدام کند، تصریح کرد: در خصوص پناهگاه های مدارس که در اختیار شهرداری تهران نیست شهرداری مکلف است پس از عقد تفاهم نامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش و به منظور استفاده از آنها به عنوان پناهگاه های شهری عمومی نسبت به بهسازی و تجهیز آنها اقدام کند. همچنین با توجه به ظرفیت های استفاده از پارکینگ مجتمع های تجاری و پارکینگ های عمومی با مالکیت خصوصی، شهرداری موظف است ساز و کارهای لازم به منظور استفاده عمومی از این فضاها در شرایط بحران را بررسی کند

شمس احسان افزود: در اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران، شهرداری باید در سهم خدمات عمومی، پناهگاه های شهری عمومی با حفظ ویژگی چند منظوره را در نظر بگیرد.

استفاده از پناهگاه‌های قدیمی مدارس به لحاظ کارشناسی درست نیست

علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این جلسه با بیان اینکه عمده پناهگاه های مدارس از بین رفته است، اظهار کرد: بازسازی پناهگاه های باقی مانده نیز نیاز به دستورالعمل های حاکمیتی دارد. اگر ما تمام ۱۸۱ پناهگاه مدارس را هم احیا کنیم، ۱۸ هزار نفر ظرفیت ایجاد خواهد شد و تقریباً نزدیک به هیچ است.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که به لحاظ کارشناسی، الزام شهرداری به بازسازی پناهگاه های مدارس از طرح حذف شود. اینکه در مدارس جدید پناهگاه هایی با رعایت الزامات ساخته شود، نکته صحیحی است اما استفاده از پناهگاه های قدیمی از لحاظ کارشناسی اقدام درستی نیست.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: ما باید به تأسی از مقام معظم رهبری در طرح ها و سخنان خود از جنگ تحمیلی دوم و سوم استفاده کنیم؛ برای مثال جنگ اخیر ۴۰ روز زمان برد و تنها محدود به ماه رمضان نبود و بهتر است به جای جنگ رمضان از آن به عنوان جنگ سوم یاد شود.

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه ما با جانورانی روبه رو هستیم که ممکن است به شکل دیگری در جنگ وارد عمل شوند، اظهار کرد: با توجه به جنایاتی که در دو جنگ اخیر دیدیم، باید از فضاهایی که مقاومت کافی دارند، استفاده کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت ساخت پناهگاه‌های جدید، گفت: شهرداری برای ساخت پناهگاه های جدید به فضا نیاز دارد و باید امکان استفاده از فضاهای موجود برای ایجاد پناهگاههای زیرسطحی و فراهم باشد.

وی افزود: در بوستان‌ها فضاهای زیادی وجود دارد که امکان استفاده از آنها وجود دارد. در برخی از این فضاها، قسمت‌هایی وجود دارد که صرفاً گل و گیاه کاشته شده و دارای درخت نیست و بعضا فضای بازی کودکان یا بزرگسالان میباشد که می‌توان زیر این فضاها پناهگاه ایجاد کرد و سپس فضای سبز و فضاهای بازی را مجدداً احیا کرد.

رییس کمیته عمران و زیر ساخت شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع ایجاد پناهگاه‌های چندمنظوره گفت: پناهگاه‌هایی که در بوستان‌ها ایجاد می‌شوند می‌توانند به‌صورت چندمنظوره مورد استفاده قرار گیرند؛ به‌گونه‌ای که در شرایط عادی، امکان استفاده ورزشی، برگزاری کلاس‌های آموزشی و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در آنها فراهم باشد و در عین حال، قابلیت اصلی آنها برای استفاده به‌عنوان پناهگاه حفظ شود.

آقامیری افزود: این فضاها باید مقاومت لازم برای استفاده به‌عنوان پناهگاه را داشته باشند و سازمان مدیریت بحران نیز تجهیزات مورد نیاز یک پناهگاه را در آنها مستقر کند.

وی با تأکید بر ضرورت ساخت پناهگاه اظهار کرد: ما برای ساخت پناهگاه ضرورت داریم و این کار باید انجام شود. موضوع جابه‌جایی درخت نیز جای خود را دارد؛ اما می‌توان فضایی را انتخاب کرد که اصلاً درختی در آن نباشد و نیازی به جابه‌جایی درخت وجود نداشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع مدارس گفت: پناهگاه‌هایی که در زمان جنگ هشت‌ساله در مدارس ساخته شده‌اند، بر اساس کار کارشناسی انجام‌شده، دیگر قابلیت استفاده ندارند.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران افزود: در ۱۰ مجتمع آموزشی جدیدی که شهرداری احداث می‌کند، باید فضاهای زیرزمینی با قابلیت چندمنظوره پیش‌بینی شود و قابلیت استفاده به‌عنوان پناهگاه و فضاهای ورزشی و فرهنگی داشته باشد.

وی همچنین درباره مدارس جدیدی که توسط آموزش و پرورش و خیرین ساخته می‌شوند، گفت: با هماهنگی شهرداری، می‌توان پناهگاهی مناسب با ورودی مجزا از درب اصلی مدرسه برای استفاده عموم از پناهگاه ایجاد کرد تا پس از ساعات فعالیت مدرسه نیز امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد و مدیریت بحران بتواند از طریق ورودی مجزا، در زمان‌های مختلف این فضا را برای استفاده مردم بازگشایی کند.

آقامیری خاطرنشان کرد: فضاهای پناهگاهی نباید در زمان عادی بدون استفاده و به فضای مرده تبدیل شوند و می‌توان از آنها برای فعالیت‌های ورزشی و برگزاری کلاس‌های آموزشی و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد؛ اما در زمان بحران، باید قابلیت اصلی خود را به‌عنوان پناهگاه برای استفاده مردم حفظ کنند.