به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری ظهر سه شنبه در نشست ستاد استانی هماهنگی و ارزیابی مراسم اربعین حسینی در استانداری سمنان، اظهار کرد: مستند سازی تجربیات اربعین امسال ضروری است.
وی ادامه داد: گزارش عملکرد فرمانداریها و کمیتههای مختلف باید در قالبی جامع و منسجم تهیه و ضمن ارسال به مرکز، در استان نیز ثبت و نگهداری شود.
معاون استاندار سمنان یادآور شد: تجربیات موفق موکبها و مجموعههای اجرایی باید شناسایی و مستندسازی شود تا در سالهای آینده مورد استفاده قرار گیرد و از مجموعههایی که در این مسیر خدمات موثر ارائه کردهاند نیز تقدیر شود.
آقا براری تصریح کرد: در کنار موفقیتهای بهدستآمده، برخی مسائل از جمله موضوع سامانه سوخت، تأمین آرد و تعهدات مالی باید به صورت دقیق بررسی و برای رفع آنها اقدام شود
وی با اشاره به کیفیت برگزاری مراسم اربعین افزود: در حوزههای حملونقل، اسکان، تغذیه، زیرساختهای پایانههای مرزی و خدمات بین راهی، نسبت به سالهای گذشته پیشرفت محسوسی به دست آمد و امنیت و آرامش زائران نیز به شکل مطلوبی تأمین شد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان تاکید کرد: با وجود شرایط جنگی، خوشبختانه هیچ حادثه امنیتی در روند اعزام و پشتیبانی زائران استان رخ نداد و این موضوع نتیجه همکاری و تلاش مجموعههای اجرایی، انتظامی و امنیتی بود.
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