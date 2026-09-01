به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری ظهر سه شنبه در نشست ستاد استانی هماهنگی و ارزیابی مراسم اربعین حسینی در استانداری سمنان، اظهار کرد: مستند سازی تجربیات اربعین امسال ضروری است.

وی ادامه داد: گزارش عملکرد فرمانداری‌ها و کمیته‌های مختلف باید در قالبی جامع و منسجم تهیه و ضمن ارسال به مرکز، در استان نیز ثبت و نگهداری شود.

معاون استاندار سمنان یادآور شد: تجربیات موفق موکب‌ها و مجموعه‌های اجرایی باید شناسایی و مستندسازی شود تا در سال‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد و از مجموعه‌هایی که در این مسیر خدمات موثر ارائه کرده‌اند نیز تقدیر شود.

آقا براری تصریح کرد: در کنار موفقیت‌های به‌دست‌آمده، برخی مسائل از جمله موضوع سامانه سوخت، تأمین آرد و تعهدات مالی باید به صورت دقیق بررسی و برای رفع آنها اقدام شود

وی با اشاره به کیفیت برگزاری مراسم اربعین افزود: در حوزه‌های حمل‌ونقل، اسکان، تغذیه، زیرساخت‌های پایانه‌های مرزی و خدمات بین راهی، نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت محسوسی به دست آمد و امنیت و آرامش زائران نیز به شکل مطلوبی تأمین شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان تاکید کرد: با وجود شرایط جنگی، خوشبختانه هیچ حادثه امنیتی در روند اعزام و پشتیبانی زائران استان رخ نداد و این موضوع نتیجه همکاری و تلاش مجموعه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی بود.