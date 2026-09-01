تأمین پایدار گاز با وجود آسیب ۷۹۲۴ نقطه از تأسیسات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی در گفتگویی درباره مدیریت یکپارچه در وزارت نفت و اقدام‌های انجام‌شده از همان روزهای نخست جنگ تحمیلی سوم، بیان کرد: بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته تولید گاز کشور تا پیش از آغاز زمستان به چرخه تولید بازمی‌گردد.

وی افزود: گاز تحویلی به برخی صنایع و کسب‌وکارهای کوچک نیز حدود یک‌میلیارد مترمکعب بیشتر از پارسال بود. همچنین، در تأمین گاز صنایع عمده، به‌ویژه صنایع فولاد و پتروشیمی، محدودیتی اعمال نشد، هرچند برخی از این صنایع نیز در جریان جنگ آسیب دیده بودند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به گستردگی آسیب‌های واردشده به تأسیسات صنعت گاز گفت: درمجموع نزدیک به ۷ هزار ۹۲۴ مورد آسیب در تأسیسات گاز ثبت شد که با پیگیری، برنامه‌ریزی و اقدام‌های انجام‌شده، روند بازسازی و بازگرداندن ظرفیت‌ها با سرعت در حال انجام است.

وی با قدردانی از کارکنان زنجیره تأمین گاز، به‌ویژه نیروهای مستقر در عسلویه، گفت: همکاران ما در این منطقه در گرمای فصل تابستان برای تسریع در فرایند بازسازی و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده، در سخت‌ترین شرایط در حال فعالیت هستند. با وجود این آسیب‌های گسترده، تاکنون محدودیتی برای هیچ بخشی در تأمین گاز اعمال نشده است.

۸.۵ درصد مشترکان پرمصرف گاز به شرکت‌های کارور معرفی شدند

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: در بخش خانگی، با توجه به وجود نزدیک به ۲۱ میلیون بخاری راندمان پایین، ظرفیت بسیار خوبی برای اصلاح مصرف گاز نهفته است. تعویض هر دستگاه بخاری، ۴۶۶ مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز را به همراه دارد که در مجموع مقدار بسیار کلان و تعیین‌کننده است. تاکنون ۱۷۰ هزار دستگاه از این بخاری‌ها تعویض شده‌اند.

توکلی یادآور شد: همسو با ارتقای بهره‌وری زیرساخت‌ها، شاهد دستاوردی بزرگ در بهینه‌سازی موتورخانه‌ها هستیم. تاکنون ۱۲۹ هزار موتورخانه بهینه‌سازی شده‌اند که ۶۴ درصد از این مقدار، به‌طور ویژه شامل مدارس آموزشی و ادارات کشور است.

وی ادامه داد: برنامه‌های وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه بهینه‌سازی، با موفقیت‌های قابل توجهی همراه بوده و شاهد پیشرفت‌های بنیادین در اجرای طرح کارور انرژی هستیم.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، تاکنون با امضای ۱۰۳ قرارداد، شرکت‌های کارور به‌عنوان بازوی اجرایی و رابط اصلی در زنجیره مصرف گاز طبیعی برای فرآیند اصلاح مصرف، نقش‌آفرینی می‌کنند تا مدیریت هوشمندانه و بهینه انرژی محقق شود.

وی با اشاره به اجرای طرح همکاری با شرکت‌های کارور انرژی بیان کرد: در مراکز خدمات، امکان رسیدگی به درخواست‌ها و اعتراض‌های مشترکان فراهم شده است و افراد می‌توانند از طریق میزهای خدمت یا سامانه‌های شرکت ملی گاز مسائل خود را پیگیری کنند. در صورت بررسی و تأیید صحت عملکرد سیستم‌های اندازه‌گیری، اطلاعات مشترک در اختیار شرکت‌های کارور قرار می‌گیرد تا فرایند بازدید و ارائه راهکارهای اصلاح مصرف آغاز شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مصرف با اصلاح‌های ساده قابل رفع است، گفت: استفاده از سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی قدیمی، به‌ویژه در برخی مناطق روستایی، از مهم‌ترین عوامل هدررفت گاز به شمار می‌رود.

توکلی با اشاره به بررسی قبض‌های مشترکان پرمصرف افزود: در برخی موارد، مصارف لوکس عامل اصلی افزایش هزینه گاز بوده است. پارسال در برخی مناطق تهران قبض‌های یک‌میلیاردی ثبت شد که مربوط به واحدهای دارای استخرهای سرپوشیده و روباز و دیگر مصارف غیرمتعارف بود.

وی افزود: سیاست‌های بازدارنده و اقدام‌های اصلاحی سبب شده است بخش قابل توجهی از مشترکان پرمصرف برای اصلاح تجهیزات و بهینه‌سازی مصرف اقدام کنند. همچنین، برخی تجهیزات پرمصرف ازجمله چیلرهای جذبی بازنگری و اصلاح شدند.

کشف بیش از ۲۳ هزار مورد تخلف و سرقت گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در کشور بیان کرد: شدت مصرف انرژی در ایران بسیار زیاد است و این موضوع تنها به حوزه گاز محدود نمی‌شود. اصلاح این وضع نیازمند همکاری دولت، مردم و همه دستگاه‌های مسئول است و باید هم‌زمان در دو حوزه فرهنگی و زیرساختی به آن توجه شود.

توکلی با اشاره به نشست‌های مشترک میان وزارت نفت، نیرو، صمت، جهاد کشاورزی و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف با هدف مدیریت مصرف انرژی و تأمین پایدار گاز در فصل زمستان در حال انجام است.

معاون وزیر نفت در امور گاز به کشف ۲۳ هزار و ۲۲۴ سرقت و تخلف گازی از ابتدای امسال تاکنون اشاره کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۴ گزارش کنند. بخش قابل توجهی از تخلف‌ها در مناطق حاشیه‌ای شهرها و ساخت‌وسازهای خارج از محدوده‌های دارای مجوز گازرسانی رخ می‌دهد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، بتوانیم زمستان پیش‌رو را با کمترین چالش در حوزه تأمین انرژی پشت‌سر بگذاریم.