به گزارش خبرگزاری مهر، دو کتاب از انتشارات مرکز منطقهای و ISC با عناوین «بررسی وضعیت چکیده نویسی انگلیسی در مجلات فارسی علمی-پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حوزه ی علوم پایه) سال 1390 و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن» نوشته محمدرضا فلاحتی و «روشهای پژوهش در علم اطلاعات» ترجمه فرشید دانش در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.
بر اساس اعلام مرکز منطقهای اطلاع رسانی علوم و فناوری، در قسمتهایی از کتاب بررسی وضعیت چکیده نویسی انگلیسی در مجلات فارسی علمی-پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حوزه علوم پایه) سال 1390 و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن میخوانیم: پیرو برنامه ارتقاء کیفی مجلات فارسی در کشور، وجود چکیده انگلیسی در مجلات رتبه دار ضروری شده است. نگاهی گذرا به این دسته از مجلات نشان میدهد که هر مجله برای نگارش چکیده، دستورالعملی را ارائه کرده که انتظار میرود از سوی نویسندگان رعایت شود.نویسنده این کتاب هدف از تحقیق در این حوزه را اینگونه بیان میکند: هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، آسیب شناسی چکیده نویسی در مجلات فارسی علمی- پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حوزه علوم پایه) بوده است.
نویسنده کتاب روش های پژوهش در علم اطلاعات آلیسون جین پیکارد است و فرشید دانش آن را به فارسی ترجمه کرده است.
مترجم این کتاب هدف خود از ترجمه کتاب را اینچنین بازگو میکند: هدف از ارائه راهنمای مرجعی برای فرایند پژوهش به دانشجویان و متخصصان در حوزههای پژوهشهای اطلاعاتی، ارتباطات، مدیریت اسناد، مدیریت دانش و رشته های مرتبط است.
دانش در تشریح هدف خود میافزاید: هدف از نگارش این کتاب کمک به درک فرایند پژوهش و عنوان کردن امکان ها و فرصت های موجود در سعی و تلاش پژوهشی مخاطبان است.
وی همچنین هدف دیگری را نیز عنوان میکند که پیام عمده آن سهیم کردن محققان فعال و بالقوه در لذت کشف جهان اطراف به هر وسیله متناسب با موضوع مورد بررسی است.
علاقه مندان به مطالعه این دو کتاب میتوانند با انتخاب گزینه "انتشارات" در وب سایت www.ricest.ac.ir، فایل مربوطه را مطالعه یا بارگذاری کنند.
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