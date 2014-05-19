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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۸:۳۸

169 نفر از طرفداران محمد مرسی تبرئه شدند

169 نفر از طرفداران محمد مرسی تبرئه شدند

رسانه های خارجی از تبرئه 169 نفر از طرفداران رئیس جمهوری سابق مصر به اتهام دست داشتن در خشونت های این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، دادگاه مصر امروز 169 نفر از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور را تبرئه کرد. این افراد به اتهام دست داشتن در درگیری های قاهره در تابستان گذشته بازداشت شده بودند.

این افراد متهم به مقاومت در برابر مسئولان و نیروهای مصری برای مقابله با تحصن اخوان المسلمین در قاهره بودند. این تحصن که به درگیری نیروهای مصری با طرفداران اخوان المسلمین منجر شد صدها کشته بر جا گذاشت.

دولت مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری، گروه اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی معرفی کرده است و بسیاری از رهبران و اعضای این گروه هم اکنون در زندان بسر می برند.

کد مطلب 2294732

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